Суспільство Освіта Гроші Зміни

До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвіду

За яку роботу в Україні готові платити високі зарплати (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Знайти роботу без досвіду й одразу отримувати конкурентну зарплату - реально. Українські компанії дедалі частіше готові навчати новачків і пропонують гідні умови із зарплатою від 25 до 120 тисяч гривень.

РБК-Україна із посиланням на Work.ua розповідає про актуальні вакансії, де готові платити високі зарплати навіть без досвіду.

Різноробочий на покрівлю

У Житомирі шукають працівника для монтажу водостічних систем і ремонту покрівель. Обіцяють офіційне працевлаштування та можливість навчання безпосередньо на об’єктах. При цьому готові взяти на роботу людину без досвіду. Зарплата - від 1400 гривень за день, або 35-40 тисяч гривень на місяць.

Вакансія різноробочого у Житомирі (скриншот)

Автослюсар, автомеханік 

У Запоріжжі компанія з ремонту комерційного транспорту шукає спеціаліста для ремонту підвісок і агрегатів. Працівнику обіцяють зарплату у розмірі 40-60 тисяч на місяць.

Вакансія у Запоріжжі (скриншот)

Майстер манікюру та педикюру

У Святопетрівську шукають майстра манікюру та педикюру, якому готові платити 30 000 - 50 000 гривень у місяць. У салоні наголошують, що можуть взяти майстра-початківця, головне, щоб він виконував роботу добросовісно. Обіцяють стабільний потік клієнтів, навчання та корпоративні бонуси.

Вакансія у салон (скриншот)

Продавець-стиліст

У Львові шукають стиліста-продавця на зарплату 25-40 тисяч на місяць. Вимоги до кандидата - інтерес до моди, любов до своєї справи, комунікабельність. Додатково пропонують корпоративні бонуси - від речей до процедур у SPA.

Вакансія у Львові (скриншот)

Пекар

У Ворзелі пропонують роботу пекарю із зарплатою 30 800 - 43 800 гривень на місяць. Передбачене офіційне працевлаштування та знижки на продукцію. На роботу готові взяти студента чи людину без досвіду.

Вакансія у Ворзелі (скриншот)

Продавець-консультант мобільної техніки 

У Києві шукають продавця консультанта на зарплату від 50 тис. до 80 тис. гривень на місяць. Вакансія передбачає перспективу кар’єрного росту. Навчання оплачують із першого дня.

Вакансія у Києві (скриншот)

Менеджер із продажу

На дистанційну роботу шукають менеджера з продажу, обіцяний розмір зарплати - від 50 тис. до 120 тисяч гривень. Компанія готова розглянути кандидатури без досвіду.

Вакансія менеджера з продажу (скриншот)

Читайте також про те, як зумери вибирають роботу і чому для них зарплата - не головне.

Раніше ми писали про те, що в Україні у 2025 році роботодавці значно частіше відкривають вакансії для підлітків до 18 років: їхня кількість у липні зросла на 55% у річному вимірі, а медіанна зарплата піднялася на 16%. Найбільше потрібні пакувальники, різноробочі, вантажники, продавці та баристи.

