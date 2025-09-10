До 120 тысяч в месяц. Кому в Украине платят высокие зарплаты даже без опыта

Разнорабочий на кровлю

В Житомире ищут работника для монтажа водосточных систем и ремонта кровель. Обещают официальное трудоустройство и возможность обучения непосредственно на объектах. При этом готовы взять на работу человека без опыта. Зарплата - от 1400 гривен за день, или 35-40 тысяч гривен в месяц.

Вакансия разнорабочего в Житомире (скриншот)

Автослесарь, автомеханик

В Запорожье компания по ремонту коммерческого транспорта ищет специалиста для ремонта подвесок и агрегатов. Работнику обещают зарплату в размере 40-60 тысяч в месяц.

Вакансия в Запорожье (скриншот)

Мастер маникюра и педикюра

В Святопетровске ищут мастера маникюра и педикюра, которому готовы платить 30 000 - 50 000 гривен в месяц. В салоне отмечают, что могут взять начинающего мастера, главное, чтобы он выполнял работу добросовестно. Обещают стабильный поток клиентов, обучение и корпоративные бонусы.

Вакансия в салон (скриншот)

Продавец-стилист

Во Львове ищут стилиста-продавца на зарплату 25-40 тысяч в месяц. Требования к кандидату - интерес к моде, любовь к своему делу, коммуникабельность. Дополнительно предлагают корпоративные бонусы - от вещей до процедур в SPA.

Вакансия во Львове (скриншот)

Пекарь

В Ворзеле предлагают работу пекаря с зарплатой 30 800 - 43 800 гривен в месяц. Предусмотрено официальное трудоустройство и скидки на продукцию. На работу готовы взять студента или человека без опыта.

Вакансия в Ворзеле (скриншот)

Продавец-консультант мобильной техники

В Киеве ищут продавца консультанта на зарплату от 50 тыс. до 80 тыс. гривен в месяц. Вакансия предусматривает перспективу карьерного роста. Обучение оплачивают с первого дня.

Вакансия в Киеве (скриншот)

Менеджер по продажам

На дистанционную работу ищут менеджера по продажам, обещанный размер зарплаты - от 50 тыс. до 120 тысяч гривен. Компания готова рассмотреть кандидатуры без опыта.

Вакансия менеджера по продажам (скриншот)