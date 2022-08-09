Более 120 прилетов. Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области

Российская армия ночью 9 августа накрыла огнем два района Днепропетровской области – Никопольский и Синельниковский. По Никополю трижды стреляли из "Градов", в город прилетело 120 реактивных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате обстрела повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях частично разрушены цеха, мастерские, админздания и автомобили. Также от удара пострадал работник одного из предприятий. 46-летний мужчина госпитализирован с переломом.

В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Есть разрушение жилья, но, предварительно, без пострадавших.