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Более 120 прилетов. Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области

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Никополь, Вторник 09 августа 2022 08:08
Более 120 прилетов. Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области Фото: войска РФ за ночь выпустили по Никополю 120 снарядов (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Российская армия ночью 9 августа накрыла огнем два района Днепропетровской области – Никопольский и Синельниковский. По Никополю трижды стреляли из "Градов", в город прилетело 120 реактивных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате обстрела повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях частично разрушены цеха, мастерские, админздания и автомобили. Также от удара пострадал работник одного из предприятий. 46-летний мужчина госпитализирован с переломом.

Более 120 прилетов. Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области

В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Есть разрушение жилья, но, предварительно, без пострадавших.

Более 120 прилетов. Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области

Напомним, ночью 7 августа оккупанты обстреляли Никопольский район - выпустили около 60 снарядов.

6 августа россияне также обстреливали Никополь во время воздушной тревоги.

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