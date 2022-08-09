ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більше 120 прильотів. Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області

Новость на русском →
Нікополь, Вівторок 09 серпня 2022 08:08
Більше 120 прильотів. Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області Фото: війська РФ за ніч випустили по Нікополю 120 снарядів (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Російська армія вночі 9 серпня накрила вогнем два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Синельниківський. По Нікополю тричі стріляли з "Градів", в місто прилетіло 120 реактивних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

В результаті обстрілу пошкоджено кілька житлових будинків. На трьох підприємствах частково зруйновані цехи, майстерні, адмінбудівлі та автомобілі. Також від удару постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.

Більше 120 прильотів. Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла, але, попередньо, без постраждалих.

Більше 120 прильотів. Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області

Нагадаємо, вночі 7 серпня окупанти обстріляли Нікопольський район - випустили близько 60 снарядів.

6 серпня росіяни також обстрілювали Нікополь під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Нікополь Війська РФ
NEWS
Найбільший пакет військової допомоги від США: що саме отримає Україна
Найбільший пакет військової допомоги від США: що саме отримає Україна
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України