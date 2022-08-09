Більше 120 прильотів. Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області

Російська армія вночі 9 серпня накрила вогнем два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Синельниківський. По Нікополю тричі стріляли з "Градів", в місто прилетіло 120 реактивних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

В результаті обстрілу пошкоджено кілька житлових будинків. На трьох підприємствах частково зруйновані цехи, майстерні, адмінбудівлі та автомобілі. Також від удару постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла, але, попередньо, без постраждалих.