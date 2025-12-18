До +12 та без опадів: де сьогодні буде найтепліше в Україні та коли чекати морозів

Погода в Україні

Сьогодні у четвер, 18 грудня, погоду в Україні визначатиме антициклон, тож істотних опадів не очікується. У деяких регіонах температура повітря підвищиться до +12 градусів.

За прогнозом Діденко, сьогодні повсюди без опадів, лише що на Закарпатті пройде невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом.

Вітер буде західних напрямків, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вночі буде становити близько нуля, вдень +3...+6 градусів, на заході до +7 градусів.

"Південна частина нарешті забере собі привілей бути найтеплішою, завтра тут +6+11 градусів, в Криму до +12 градусів", - зазначила Діденко.

Як пояснили в Укргідрометцентрі, спокійну погоду в Україні продовжуватиме визначати поле високого тиску.

Водночас синоптики попередили, що тепла волога повітряна маса та слабкий вітер змінних напрямків, вночі та вранці у північних, південно-західних, Тернопільській та Хмельницькій областях спричинятимуть утворення туманів.

"Тож будьте уважні на дорозі", - застерегли вони.

Погода у Києві

У столиці сьогодні також очікується погода без істотних опадів. Вітер буде помірний, іноді рвучкий.

Температура повітря протягом дня становитиме близько +5 градусів.

Загалом у столиці найближчим часом встановиться спокійна та суха погода. Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, істотних опадів у Києві не прогнозується.

Фото: карта погоди в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Коли прийде похолодання

Як уточнила Діденко, найближчими днями температура повітря зазнаватиме незначних коливань. А ось ближче до Різдва готується свіжіша повітряна маса до нас завітати.

Орієнтовно, з 26-го грудня, в Україні очікується похолодання.

Вдень синоптик прогнозує "невеликі мінуси", а в нічні години стовпчики термометрів можуть опускатися до -5-11 градусів.