До +12 и без осадков: где сегодня будет теплее всего в Украине и когда ждать морозов

Сегодня в четверг, 18 декабря, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается. В некоторых регионах температура воздуха повысится до +12 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
По прогнозу Диденко, сегодня повсеместно без осадков, только на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.
Ветер будет западных направлений, умеренный, временами порывистый.
Температура воздуха ночью будет составлять около нуля, днем +3...+6 градусов, на западе до +7 градусов.
"Южная часть наконец заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6+11 градусов, в Крыму до +12 градусов", - отметила Диденко.
Как пояснили в Укргидрометцентре, спокойную погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого давления.
В то же время синоптики предупредили, что теплая влажная воздушная масса и слабый ветер переменных направлений, ночью и утром в северных, юго-западных, Тернопольской и Хмельницкой областях будут вызывать образование туманов.
"Поэтому будьте внимательны на дороге", - предостерегли они.
В столице сегодня также ожидается погода без существенных осадков. Ветер будет умеренный, иногда порывистый.
Температура воздуха в течение дня составит около +5 градусов.
В целом в столице в ближайшее время установится спокойная и сухая погода. Как сообщают в Украинском гидрометцентре, существенных осадков в Киеве не прогнозируется.
Фото: карта погоды в Украине (facebook.com/UkrHMC)
Как уточнила Диденко, в ближайшие дни температура воздуха будет испытывать незначительные колебания. А вот ближе к Рождеству готовится более свежая воздушная масса к нам прийти.
Ориентировочно, с 26-го декабря, в Украине ожидается похолодание.
Днем синоптик прогнозирует "небольшие минусы", а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -5-11 градусов.
