До +12 и без осадков: где сегодня будет теплее всего в Украине и когда ждать морозов

Автор: Ірина Глухова

Сегодня в четверг, 18 декабря, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается. В некоторых регионах температура воздуха повысится до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, сегодня повсеместно без осадков, только на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.
Ветер будет западных направлений, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью будет составлять около нуля, днем +3...+6 градусов, на западе до +7 градусов.

"Южная часть наконец заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6+11 градусов, в Крыму до +12 градусов", - отметила Диденко.

Как пояснили в Укргидрометцентре, спокойную погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого давления.

В то же время синоптики предупредили, что теплая влажная воздушная масса и слабый ветер переменных направлений, ночью и утром в северных, юго-западных, Тернопольской и Хмельницкой областях будут вызывать образование туманов.

"Поэтому будьте внимательны на дороге", - предостерегли они.

Погода в Киеве

В столице сегодня также ожидается погода без существенных осадков. Ветер будет умеренный, иногда порывистый.

Температура воздуха в течение дня составит около +5 градусов.

В целом в столице в ближайшее время установится спокойная и сухая погода. Как сообщают в Украинском гидрометцентре, существенных осадков в Киеве не прогнозируется.

Фото: карта погоды в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Когда придет похолодание

Как уточнила Диденко, в ближайшие дни температура воздуха будет испытывать незначительные колебания. А вот ближе к Рождеству готовится более свежая воздушная масса к нам прийти.

Ориентировочно, с 26-го декабря, в Украине ожидается похолодание.

Днем синоптик прогнозирует "небольшие минусы", а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -5-11 градусов.

 

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.

Также сообщалось, что в ряде городов снегопад был настолько обильным, что на улицы выехала спецтехника, чтобы держать дороги и тротуары чистыми и безопасными.

