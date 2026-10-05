До 12 років тюрми: у КМДА пояснили, що публікувати в мережі під час обстрілів РФ заборонено

Під час ворожих обстрілів знімати й публікувати у соціальних мережах наслідки атак не можна. У деяких випадках необережно оприлюднений контент може навіть розглядатися як злочин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Українцям нагадали, що під час ворожих обстрілів на столицю в мережі з'являються фото- та відеоматеріали з наслідками атак.
Повідомляється при цьому, що необережно оприлюднений матеріал в інтернеті може становити загрозу:
"Не публікуйте контент, який може бути використаним як російськими пропагандистами, так і військовими РФ", - наголосили у КМДА.
Громадянам пояснили, що ворог відстежує та аналізує такі кадри - "щоб коригувати повторні удари".
"Не знімайте та не поширюйте фото і відео ворожих обстрілів", - попросили людей.
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Згідно з інформацією КМДА, в цілому заборонено знімати та публікувати:
Зазначається, що навіть один допис у соціальних мережах може поставити під загрозу життя:
"Які працюють або перебувають на місцях подій після обстрілів", - уточнили у КМДА.
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Українцям повідомили, що в деяких випадках публікація такого контенту може розглядатися як злочин.
"Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за статтею 114-2 Кримінального кодексу України", - уточнили у КМДА.
Так, покарання до 12 років позбавлення волі передбачене в контексті:
"У разі виявлення подібних публікацій у мережі повідомте про них правоохоронні органи або Службу безпеки України", - наголосили у КМДА.
Насамкінець мешканцям і гостям столиці нагадали, що під час оголошення повітряної тривоги:
Мапу укриттів у столиці можна знайти онлайн:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни запровадили для мешканців і гостей Києва з огляду на регулярні повітряні тривоги.
Крім того, ми пояснювали, які маршрути наземного транспорту сполучають різні береги міста.
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