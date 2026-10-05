До 12 років тюрми: у КМДА пояснили, що публікувати в мережі під час обстрілів РФ заборонено

Який контент під час атак РФ небезпечний і чому

Українцям нагадали, що під час ворожих обстрілів на столицю в мережі з'являються фото- та відеоматеріали з наслідками атак.

Повідомляється при цьому, що необережно оприлюднений матеріал в інтернеті може становити загрозу:

як для місцевих мешканців;

так і для безпеки столиці в цілому.

"Не публікуйте контент, який може бути використаним як російськими пропагандистами, так і військовими РФ", - наголосили у КМДА.

Громадянам пояснили, що ворог відстежує та аналізує такі кадри - "щоб коригувати повторні удари".

"Не знімайте та не поширюйте фото і відео ворожих обстрілів", - попросили людей.

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Що саме заборонено знімати й публікувати у мережі

Згідно з інформацією КМДА, в цілому заборонено знімати та публікувати:

військові об'єкти;

переміщення техніки;

наслідки ракетних атак;

наслідки дронових ударів;

роботу протиповітряної оборони (ППО);

переміщення чи місця розташування підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових формувань.

Зазначається, що навіть один допис у соціальних мережах може поставити під загрозу життя:

українських військових;

рятувальників;

медиків і цивільних.

"Які працюють або перебувають на місцях подій після обстрілів", - уточнили у КМДА.

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В яких випадках громадянам загрожує позбавлення волі

Українцям повідомили, що в деяких випадках публікація такого контенту може розглядатися як злочин.

"Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за статтею 114-2 Кримінального кодексу України", - уточнили у КМДА.

Так, покарання до 12 років позбавлення волі передбачене в контексті:

несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ;

надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України.

"У разі виявлення подібних публікацій у мережі повідомте про них правоохоронні органи або Службу безпеки України", - наголосили у КМДА.

Що заборонено знімати й публікувати у соцмережах під час ворожих обстрілів (інфографіка: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Як діяти під час тривоги й де шукати укриття

Насамкінець мешканцям і гостям столиці нагадали, що під час оголошення повітряної тривоги:

не можна перебувати на відкритій місцевості;

потрібно одразу переходити в найближче укриття.

Мапу укриттів у столиці можна знайти онлайн: