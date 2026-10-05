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До 12 років тюрми: у КМДА пояснили, що публікувати в мережі під час обстрілів РФ заборонено

16:14 05.10.2026 Пн
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Під час ворожих обстрілів знімати й публікувати у соціальних мережах наслідки атак не можна. У деяких випадках необережно оприлюднений контент може навіть розглядатися як злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Який контент під час атак РФ небезпечний і чому

Українцям нагадали, що під час ворожих обстрілів на столицю в мережі з'являються фото- та відеоматеріали з наслідками атак.

Повідомляється при цьому, що необережно оприлюднений матеріал в інтернеті може становити загрозу:

  • як для місцевих мешканців;
  • так і для безпеки столиці в цілому.

"Не публікуйте контент, який може бути використаним як російськими пропагандистами, так і військовими РФ", - наголосили у КМДА.

Громадянам пояснили, що ворог відстежує та аналізує такі кадри - "щоб коригувати повторні удари".

"Не знімайте та не поширюйте фото і відео ворожих обстрілів", - попросили людей.

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Що саме заборонено знімати й публікувати у мережі

Згідно з інформацією КМДА, в цілому заборонено знімати та публікувати:

  • військові об'єкти;
  • переміщення техніки;
  • наслідки ракетних атак;
  • наслідки дронових ударів;
  • роботу протиповітряної оборони (ППО);
  • переміщення чи місця розташування підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових формувань.

Зазначається, що навіть один допис у соціальних мережах може поставити під загрозу життя:

  • українських військових;
  • рятувальників;
  • медиків і цивільних.

"Які працюють або перебувають на місцях подій після обстрілів", - уточнили у КМДА.

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В яких випадках громадянам загрожує позбавлення волі

Українцям повідомили, що в деяких випадках публікація такого контенту може розглядатися як злочин.

"Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за статтею 114-2 Кримінального кодексу України", - уточнили у КМДА.

Так, покарання до 12 років позбавлення волі передбачене в контексті:

  • несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ;
  • надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України.

"У разі виявлення подібних публікацій у мережі повідомте про них правоохоронні органи або Службу безпеки України", - наголосили у КМДА.

Що заборонено знімати й публікувати у соцмережах під час ворожих обстрілів (інфографіка: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Як діяти під час тривоги й де шукати укриття

Насамкінець мешканцям і гостям столиці нагадали, що під час оголошення повітряної тривоги:

  • не можна перебувати на відкритій місцевості;
  • потрібно одразу переходити в найближче укриття.

Мапу укриттів у столиці можна знайти онлайн:

  • або на порталі КМДА - за посиланням;
  • або в застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни запровадили для мешканців і гостей Києва з огляду на регулярні повітряні тривоги.

Крім того, ми пояснювали, які маршрути наземного транспорту сполучають різні береги міста.

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