До 12 лет тюрьмы: в КГГА объяснили, что публиковать в сети во время обстрелов РФ запрещено

Какой контент во время атак РФ опасен и почему

Украинцам напомнили, что во время вражеских обстрелов столицы в сети появляются фото- и видеоматериалы с последствиями атак.

Сообщается при этом, что неосторожно обнародованный материал в интернете может представлять угрозу:

как для местных жителей;

так и для безопасности столицы в целом.

"Не публикуйте контент, который может быть использован как российскими пропагандистами, так и военными РФ", - подчеркнули в КГГА.

Гражданам объяснили, что враг отслеживает и анализирует такие кадры - "чтобы корректировать повторные удары".

"Не снимайте и не распространяйте фото и видео вражеских обстрелов", - попросили людей.

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Что именно запрещено снимать и публиковать в сети

Согласно информации КГГА, в целом запрещено снимать и публиковать:

военные объекты;

перемещение техники;

последствия ракетных атак;

последствия дроновых ударов;

работу противовоздушной обороны (ПВО);

перемещение или местонахождение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований.

Отмечается, что даже один пост в социальных сетях может поставить под угрозу жизнь:

украинских военных;

спасателей;

медиков и гражданских.

"Которые работают или находятся на местах происшествия после обстрелов", - уточнили в КГГА.

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В каких случаях гражданам грозит лишение свободы

Украинцам сообщили, что в некоторых случаях публикация такого контента может рассматриваться как преступление.

"В зависимости от сопутствующих обстоятельств такие действия могут быть квалифицированы по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины", - уточнили в КГГА.

Так, наказание до 12 лет лишения свободы предусмотрено в контексте:

несанкционированного распространения информации о перемещении ВСУ;

предоставления информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины.

"В случае обнаружения подобных публикаций в сети сообщите о них правоохранительным органам или Службе безопасности Украины", - подчеркнули в КГГА.

Что запрещено снимать и публиковать в соцсетях во время вражеских обстрелов (инфографика: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как действовать во время тревоги и где искать укрытие

В заключение жителям и гостям столицы напомнили, что во время объявления воздушной тревоги:

нельзя находиться на открытой местности;

нужно сразу переходить в ближайшее укрытие.

Карту укрытий в столице можно найти онлайн: