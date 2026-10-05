До 12 лет тюрьмы: в КГГА объяснили, что публиковать в сети во время обстрелов РФ запрещено

Во время вражеских обстрелов снимать и публиковать в социальных сетях последствия атак нельзя. В некоторых случаях неосторожно обнародованный контент может даже рассматриваться как преступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Украинцам напомнили, что во время вражеских обстрелов столицы в сети появляются фото- и видеоматериалы с последствиями атак.
Сообщается при этом, что неосторожно обнародованный материал в интернете может представлять угрозу:
"Не публикуйте контент, который может быть использован как российскими пропагандистами, так и военными РФ", - подчеркнули в КГГА.
Гражданам объяснили, что враг отслеживает и анализирует такие кадры - "чтобы корректировать повторные удары".
"Не снимайте и не распространяйте фото и видео вражеских обстрелов", - попросили людей.
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Согласно информации КГГА, в целом запрещено снимать и публиковать:
Отмечается, что даже один пост в социальных сетях может поставить под угрозу жизнь:
"Которые работают или находятся на местах происшествия после обстрелов", - уточнили в КГГА.
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Украинцам сообщили, что в некоторых случаях публикация такого контента может рассматриваться как преступление.
"В зависимости от сопутствующих обстоятельств такие действия могут быть квалифицированы по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины", - уточнили в КГГА.
Так, наказание до 12 лет лишения свободы предусмотрено в контексте:
"В случае обнаружения подобных публикаций в сети сообщите о них правоохранительным органам или Службе безопасности Украины", - подчеркнули в КГГА.
В заключение жителям и гостям столицы напомнили, что во время объявления воздушной тревоги:
Карту укрытий в столице можно найти онлайн:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения ввели для жителей и гостей Киева, учитывая регулярные воздушные тревоги.
Кроме того, мы объясняли, какие маршруты наземного транспорта соединяют разные берега города.
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