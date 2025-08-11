11 серпня: церковне свято, у кого День ангела, народні прикмети та що заборонено

У понеділок, 11 серпня, українці вшановують пам’ять святої мучениці Філомени. У народі цей день вважають сприятливим для відпочинку та внутрішнього оновлення, але водночас він може стати попередженням про необхідність уникати поспішних рішень.
РБК-Україна розповідає, які свята 11 серпня, що не можна робити цього дня, які є народні прикмети та хто святкує іменини.
11 серпня православні вшановують пам’ять святого мученика архідиякона Євпла з Катанії. Він жив у III-IV століттях на Сицилії. Служив архідияконом у місті Катанія.
Євпл завжди носив із собою Євангеліє та проповідував християнську віру. Під час правління римського імператора Діоклетіана його схопили язичники та кинули до в’язниці.
Євпл визнав перед усіма, що є християнином, і за це його піддали тортурам. Попри катування він не відрікся від своєї віри. Під час страти мечем він продовжував проповідувати. Мощі святого Євпла зберігаються в церкві міста Тревіко в Італії.
Також згадуються преподобномученики Василій і Теодорій Києво-Печерські - ченці Дальніх печер, які прославилися смиренням, постом та братньою любов'ю. Вони прийняли мученицьку смерть, не зрадивши православної віри.
Життя Феофілії (Сусанни) у III столітті - приклад незламної віри. Вона - племінниця Папи, яка відмовилася від шлюбу задля служіння Богові. За це її стратили, а імператриця таємно поховала святу, а будинок перетворився на церкву.
Святих Феодора та Василя вважали покровителями тварин, тому в цей день обов'язково молилися за здоров'я худоби, птиці та інших тварин. Ще в цей день піклувалися про тварин - давали їм смаколики, чистили стайні, лікували та забирали додому безпритульних.
Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.