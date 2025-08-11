RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

11 августа: церковный праздник, у кого День ангела, народные приметы и что запрещено

Какой церковный праздник 11 августа и что нельзя делать сегодня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В понедельник, 11 августа, украинцы чтят память святой мученицы Филомены. В народе этот день считают благоприятным для отдыха и внутреннего обновления, но в то же время он может стать предупреждением о необходимости избегать поспешных решений.

РБК-Украина рассказывает, какие праздники 11 августа, что нельзя делать в этот день, какие есть народные приметы и кто празднует именины.

Какой церковный праздник 11 августа

11 августа православные чтят память святого мученика архидиакона Евпла из Катании. Он жил в III-IV веках на Сицилии. Служил архидиаконом в городе Катания.

Евпл всегда носил с собой Евангелие и проповедовал христианскую веру. Во время правления римского императора Диоклетиана его схватили язычники и бросили в тюрьму.

Евпл признал перед всеми, что является христианином, и за это его подвергли пыткам. Несмотря на пытки он не отрекся от своей веры. Во время казни мечом он продолжал проповедовать. Мощи святого Евпла хранятся в церкви города Тревико в Италии.

Также упоминаются преподобномученики Василий и Феодорий Киево-Печерские - монахи Дальних пещер, которые прославились смирением, постом и братской любовью. Они приняли мученическую смерть, не изменив православной вере.

Жизнь Феофилии (Сусанны) в III веке - пример несокрушимой веры. Она - племянница Папы, которая отказалась от брака ради служения Богу. За это ее казнили, а императрица тайно похоронила святую, а дом превратился в церковь.

Народные приметы 11 августа

  • Утренний туман - к урожаю и хорошей погоде.
  • Яркий закат - к ясному и теплому следующему дню.
  • Много росы утром - к грибному сезону.
  • Народные приметы на 11 августа
  • Утренний туман - к богатому урожаю.
  • Много ягод на кустах - зима будет холодной.
  • Спокойное прохладное утро и солнечный день - погода в ближайшее время будет стабильной.
  • Гром утром - осень будет дождливой.
  • Высокие муравейники - к ранней и холодной осени.
  • Яркий закат - к хорошей погоде в ближайшие дни.

Что нельзя делать в этот день

  • Ссориться и ругаться - считалось, что это принесет семейные неурядицы.
  • Шить или вязать - есть риск "перерезать" собственное благосостояние.
  • Ходить на кладбища и в опасные места - чтобы избежать встречи с "нечистым".
  • Нельзя ходить в лес, потому что есть риск встретить призраков
  • Нельзя устраивать громких гуляний - это может привлечь болезни и нищету
  • Пускать в дом незнакомцев, особенно вечером - запрещено
  • Вступать в споры - день благоприятен для мира и примирения.

Традиции 11 августа

Святых Феодора и Василия считали покровителями животных, поэтому в этот день обязательно молились за здоровье скота, птицы и других животных. Еще в этот день заботились о животных - давали им вкусности, чистили конюшни, лечили и забирали домой бездомных.

У кого День ангела 11 августа

  • Василий
  • Макар
  • Максим
  • Марк
  • Александр
  • Федор
  • Мария

Другие праздники 11 августа

  • Всемирный день стальных барабанов
  • День хип-хопа
  • Международный день молодежи
  • День радости в мире
  • День рождения современного кино
  • День песочницы
  • День сыновей и дочерей (в Германии)

При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

