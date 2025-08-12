11 простих способів полегшити біль у шлунку без ліків

Біль у шлунку - поширена проблема, яка часто супроводжується іншими симптомами, такими як печія, здуття та нудота. Він може мати різні причини. І хоча існують різні ліки для боротьби з цим станом, іноді достатньо простих домашніх засобів, щоб полегшити дискомфорт.

РБК-Україна з посиланням на Medical News Today розповідає про 11 простих способів полегшити біль у шлунку без дорогих ліків.

Пийте воду

Для ефективного травлення та засвоєння поживних речовин організму потрібна вода. Зневоднення ускладнює травлення, що збільшує ймовірність розладу шлунка. Крім того, вживання води може допомогти зменшити печію.

Загальноприйнята норма, згідно даних Академії харчування та дієтології, - вісім склянок по 250 мл на день, але індивідуальні потреби у воді можуть варіюватися (на це впливають рівень фізичної активності, висота над рівнем моря, температура повітря, загальний стан здоров’я та розміри тіла).

Не лягайте після прийому їжі

Відмова від лежання після прийому їжі може запобігти перетворенню розладу травлення на печію.

У горизонтальному положенні шлункова кислота з більшою ймовірністю може потрапити назад у стравохід, що спричиняє неприємні відчуття. Тому людям з розладом шлунка варто уникати лежання або сну протягом принаймні кількох годин, поки дискомфорт не мине.

Імбир

Імбир допомагає зменшити нудоту та блювання, що було підтверджено дослідженнями Trusted Source, зокрема у вагітних жінок та людей, які проходять хіміотерапію. Додайте імбир до страв, пийте його у вигляді чаю, щоб полегшити стан.

Дієта BRAT

Лікарі можуть рекомендувати дієту BRAT (банани, рис, яблучне пюре, тости) людям із діареєю. Ці продукти є м'якими, не містять речовин, які подразнюють шлунок або кишківник. До того ж, вони багаті на поживні речовини, такі як калій і магній, які втрачаються під час діареї та блювання.

Уникайте куріння та алкоголю

Куріння та алкоголь можуть спричинити розлад травлення та інші гастроінтестинальні захворювання, такі як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ).

Відмова від цих звичок покращує якість життя та знижує ризик розвитку серйозних хвороб.

Уникайте важкої для перетравлення їжі

Дослідження, опубліковане у World Journal of Gastroenterology, показує, що жирна, кисла, гостра та жирна їжа може збільшувати ризик розладу травлення. Відмова від такої їжі допоможе полегшити стан шлунка та зменшити дискомфорт.

Харчова сода

Деякі медичні працівники вважають, що харчова сода може допомогти полегшити печію та розлад травлення, зменшуючи кислотність шлунка.

Хоча цей домашній засіб може допомогти при розладі шлунка, він, по перше, неприємний на смак. А по-друге, вживання занадто великої кількості харчової соди може призвести до:

брадипное (сповільненого дихання)

м'язових спазмів

діареї

блювоти

дратівливості

Інжир

Інжир та деякі інші фрукти містять речовини, які діють як проносні, допомагаючи при запорах. Він також містить сполуки, що можуть полегшити розлад травлення. Однак, якщо у вас діарея, від інжиру варто відмовитися.

Алое

Алое вера може допомогти зменшити симптоми синдрому подразненого кишечника та коліту, хоча доказів цих переваг поки недостатньо і потрібні додаткові дослідження.

Медичні фахівці зазначають, що вживання соку алое вера може принести кілька користей, зокрема полегшення таких симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ):

печія

здуття та відрижка

нудота і блювання

відрижка кислотою та їжею

Однак вживання алое вера може викликати біль у животі та спазми.

Сік алое вера широко доступний у продажу.

Базилік

Базилік містить речовини, які можуть зменшити газоутворення. Його листя також багате на лінолеву кислоту, яка має протизапальні властивості.

Рис

Простий рис, зазначають у Гастроентерологічному товаристві, може бути корисним для людей з болем у животі, спричиненим синдромом подразненого кишківника або іншими станами, що викликають часту діарею. Він є частиною дієти BRAT, рекомендованої лікарями.

Що може викликати біль у шлунку?

Біль у шлунку може бути спричинений більш поширеними причинами, такими як гази, розлад травлення, закрепи та діарея. Інфекційні захворювання, наприклад грип, також можуть викликати дискомфорт.

Менш поширені причини включають:

пневмонію

інфаркт міокарда або серцевий напад

защемлену грижу

перитоніт (запалення оболонки шлунка)

кишкову непрохідність

апендицит

панкреатит

ниркові камені

кісту яєчника

Поширені алергії та непереносимості

Алергії та непереносимість їжі можуть також викликати біль у шлунку та здуття. До найпоширеніших продуктів належать:

молоко

арахіс

горіхи (волоські, мигдаль тощо)

соя

пшениця

морепродукти

риба

яйця

глютен

Якщо людина підозрює у себе алергію або непереносимість певних продуктів чи напоїв, їй варто звернутися до кваліфікованого лікаря для обговорення елімінаційної дієти або проведення тестування.

Поради щодо профілактики болю в шлунку

Щоб запобігти болю в животі, корисно:

їсти повільніше

уникати жирної або обробленої їжі

уникати продуктів, які викликають алергію або непереносимість

пити більше води

знижувати рівень стресу

регулярно займатися фізичними вправами

Однак якщо біль у шлунку не минає або суттєво впливає на якість життя, слід звернутися до лікаря для діагностики та лікування.

Коли звертатися до лікаря

Якщо біль у шлунку не проходить або є підозра на серйозне захворювання, необхідно звернутися до кваліфікованого медичного спеціаліста.

Лікар проведе обстеження, визначить причину болю і призначить відповідне лікування.

Негайну медичну допомогу слід шукати, якщо біль у животі супроводжується такими симптомами: