Панацея чи фуфло? Вся правда про спіруліну, яку ви маєте знати

Спіруліна вже давно вважається "суперфудом" завдяки неймовірно високому вмісту білка та поживних речовин. Її рекламують як чарівну пігулку від усіх хвороб, але чи справді вона така унікальна?

Що таке спіруліна насправді та чи потрібна вона вам, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook відомого тренера Віктора Мандзяка.

Що приховує високий вміст білка?

Спіруліна - це висушені водорості. За словами Віктора, це і є головний секрет її "чудодійного" складу. Висока концентрація білка (близько 60%) - це просто наслідок видалення води. Коли ми сушимо будь-який продукт, будь то м'ясо, фрукти чи водорості, кількість усіх поживних речовин на 100 грамів значно зростає. Наприклад, у сушеному м'ясі може бути до 40% білка.

Білок спіруліни справді непоганий, але не ідеальний. Його якість оцінюється за показником Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score (PDCAAS), де 1 - це ідеальний білок. У спіруліни цей показник становить близько 0,8. Це краще, ніж у більшості рослинних продуктів, але гірше, ніж у яєчному, молочному чи м'ясному білку. Зокрема, йому бракує незамінної амінокислоти - метіоніну.

Чи засвоюються мікроелементи зі спіруліни?

Експерт наголошує, що так само, як і білка, у спіруліні багато вітамінів та мінералів завдяки сушінню. Однак тут є важливий нюанс - біодоступність. Залізо, цинк, кальцій, фосфор і магній із спіруліни засвоюються організмом значно гірше, ніж з інших джерел. Тож велика кількість корисних речовин на папері не завжди означає їх ефективне засвоєння.

Вміст жирів у спіруліні невеликий - 7-9%. З них є гама-ліноленова кислота з протизапальною дією, але також багато насиченої пальмітинової кислоти, споживання якої ВООЗ радить обмежувати. У спіруліні відсутня альфа-ліноленова кислота, яка в організмі перетворюється на цілющі ДГК і ЕПК. Тож жири в спіруліні не можна назвати унікальними чи надзвичайно корисними.

Чи варто вживати спіруліну?

Спіруліна - це добавка, яка містить велику кількість білка та мікронутрієнтів. Її можна вживати, але не варто розглядати як "чарівну пігулку" або панацею. Вона не є незамінною і не здатна компенсувати неправильне харчування, стверджує Мандзяк.

Якщо ваш раціон на 70% складається з цільної натуральної їжі (овочі, фрукти, м'ясо, риба, яйця, крупи, бобові, горіхи, насіння, молочні продукти), і ви харчуєтеся різноманітно, вам не потрібно хвилюватися про дефіцит поживних речовин.

Достатньо білка можна легко отримати зі звичайної їжі, а правило "чим більше вітамінів, тим краще" не працює, організму потрібно лише покривати добову потребу, а не накопичувати їх надлишок.

Насправді, в умовах сучасної епідемії ожиріння, дієтологи все частіше наголошують на користі "вологої" їжі: свіжих фруктів, овочів, м'яса. Вода в складі їжі створює об'єм, наповнює шлунок і дає відчуття ситості без зайвих калорій. Тож звичайна, різноманітна та збалансована їжа - це найкращий спосіб дбати про своє здоров'я.