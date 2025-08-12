11 простых способов облегчить боль в желудке без лекарств

Боль в желудке - распространенная проблема, которая часто сопровождается другими симптомами, такими как изжога, вздутие и тошнота. Она может иметь различные причины. И хотя существуют различные лекарства для борьбы с этим состоянием, иногда достаточно простых домашних средств, чтобы облегчить дискомфорт.

РБК-Украина со ссылкой на Medical News Today рассказывает об 11 простых способах облегчить боль в желудке без дорогих лекарств.

Пейте воду

Для эффективного пищеварения и усвоения питательных веществ организму нужна вода. Обезвоживание затрудняет пищеварение, что увеличивает вероятность расстройства желудка. Кроме того, употребление воды может помочь уменьшить изжогу.

Общепринятая норма, согласно данным Академии питания и диетологии, - восемь стаканов по 250 мл в день, но индивидуальные потребности в воде могут варьироваться (на это влияют уровень физической активности, высота над уровнем моря, температура воздуха, общее состояние здоровья и размеры тела).

Не ложитесь после приема пищи

Отказ от лежания после приема пищи может предотвратить превращение расстройства пищеварения в изжогу.

В горизонтальном положении желудочная кислота с большей вероятностью может попасть обратно в пищевод, что вызывает неприятные ощущения. Поэтому людям с расстройством желудка следует избегать лежания или сна в течение по крайней мере нескольких часов, пока дискомфорт не пройдет.

Имбирь

Имбирь помогает уменьшить тошноту и рвоту, что было подтверждено исследованиями Trusted Source, в частности у беременных женщин и людей, проходящих химиотерапию. Добавляйте имбирь в блюда, пейте его в виде чая, чтобы облегчить состояние.

Диета BRAT

Врачи могут рекомендовать диету BRAT (бананы, рис, яблочное пюре, тосты) людям с диареей. Эти продукты являются мягкими, не содержат веществ, которые раздражают желудок или кишечник. К тому же, они богаты питательными веществами, такими как калий и магний, которые теряются во время диареи и рвоты.

Избегайте курения и алкоголя

Курение и алкоголь могут вызвать расстройство пищеварения и другие гастроинтестинальные заболевания, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Отказ от этих привычек улучшает качество жизни и снижает риск развития серьезных болезней.

Избегайте тяжелой для переваривания пищи

Исследование, опубликованное в World Journal of Gastroenterology, показывает, что жирная, кислая, острая и жирная пища может увеличивать риск расстройства пищеварения. Отказ от такой пищи поможет облегчить состояние желудка и уменьшить дискомфорт.

Пищевая сода

Некоторые медицинские работники считают, что пищевая сода может помочь облегчить изжогу и расстройство пищеварения, уменьшая кислотность желудка.

Хотя это домашнее средство может помочь при расстройстве желудка, оно, во-первых, неприятное на вкус. А во-вторых, употребление слишком большого количества пищевой соды может привести к:

брадипноэ (замедленному дыханию)

мышечным спазмам

диарее

рвоте

раздражительности

Инжир

Инжир и некоторые другие фрукты содержат вещества, которые действуют как слабительные, помогая при запорах. Он также содержит соединения, которые могут облегчить расстройство пищеварения. Однако, если у вас диарея, от инжира стоит отказаться.

Алоэ

Алоэ вера может помочь уменьшить симптомы синдрома раздражённого кишечника и колита, хотя доказательств этих преимуществ пока недостаточно и требуются дополнительные исследования.

Медицинские специалисты отмечают, что употребление сока алоэ вера может принести несколько пользы, в частности облегчение таких симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ):

изжога

вздутие и отрыжка

тошнота и рвота

отрыжка кислотой и пищей

Однако употребление алоэ вера может вызвать боль в животе и спазмы.

Сок алоэ вера широко доступен в продаже.

Базилик

Базилик содержит вещества, которые могут уменьшить газообразование. Его листья также богаты линолевой кислотой, которая обладает противовоспалительными свойствами.

Рис

Простой рис, отмечают в Гастроэнтерологическом обществе, может быть полезным для людей с болью в животе, вызванной синдромом раздраженного кишечника или другими состояниями, вызывающими частую диарею. Он является частью диеты BRAT, рекомендованной врачами.

Что может вызвать боль в желудке?

Боль в желудке может быть вызвана более распространенными причинами, такими как газы, расстройство пищеварения, запоры и диарея. Инфекционные заболевания, например грипп, также могут вызывать дискомфорт.

Менее распространенные причины включают:

пневмонию

инфаркт миокарда или сердечный приступ

ущемленную грыжу

перитонит (воспаление оболочки желудка)

кишечную непроходимость

аппендицит

панкреатит

почечные камни

кисту яичника

Распространенные аллергии и непереносимости

Аллергии и непереносимость пищи могут также вызывать боль в желудке и вздутие. К самым распространенным продуктам относятся:

молоко

арахис

орехи (грецкие, миндаль и т.д.)

соя

пшеница

морепродукты

рыба

яйца

глютен

Если человек подозревает у себя аллергию или непереносимость определенных продуктов или напитков, ему следует обратиться к квалифицированному врачу для обсуждения элиминационной диеты или проведения тестирования.

Советы по профилактике боли в желудке

Чтобы предотвратить боль в животе, полезно:

есть медленнее

избегать жирной или обработанной пищи

избегать продуктов, которые вызывают аллергию или непереносимость

пить больше воды

снижать уровень стресса

регулярно заниматься физическими упражнениями

Однако если боль в желудке не проходит или существенно влияет на качество жизни, следует обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Когда обращаться к врачу

Если боль в желудке не проходит или есть подозрение на серьезное заболевание, необходимо обратиться к квалифицированному медицинскому специалисту.

Врач проведет обследование, определит причину боли и назначит соответствующее лечение.

Немедленную медицинскую помощь следует искать, если боль в животе сопровождается такими симптомами: