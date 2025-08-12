11 простых способов облегчить боль в желудке без лекарств
Боль в желудке - распространенная проблема, которая часто сопровождается другими симптомами, такими как изжога, вздутие и тошнота. Она может иметь различные причины. И хотя существуют различные лекарства для борьбы с этим состоянием, иногда достаточно простых домашних средств, чтобы облегчить дискомфорт.
РБК-Украина со ссылкой на Medical News Today рассказывает об 11 простых способах облегчить боль в желудке без дорогих лекарств.
Пейте воду
Для эффективного пищеварения и усвоения питательных веществ организму нужна вода. Обезвоживание затрудняет пищеварение, что увеличивает вероятность расстройства желудка. Кроме того, употребление воды может помочь уменьшить изжогу.
Общепринятая норма, согласно данным Академии питания и диетологии, - восемь стаканов по 250 мл в день, но индивидуальные потребности в воде могут варьироваться (на это влияют уровень физической активности, высота над уровнем моря, температура воздуха, общее состояние здоровья и размеры тела).
Не ложитесь после приема пищи
Отказ от лежания после приема пищи может предотвратить превращение расстройства пищеварения в изжогу.
В горизонтальном положении желудочная кислота с большей вероятностью может попасть обратно в пищевод, что вызывает неприятные ощущения. Поэтому людям с расстройством желудка следует избегать лежания или сна в течение по крайней мере нескольких часов, пока дискомфорт не пройдет.
Имбирь
Имбирь помогает уменьшить тошноту и рвоту, что было подтверждено исследованиями Trusted Source, в частности у беременных женщин и людей, проходящих химиотерапию. Добавляйте имбирь в блюда, пейте его в виде чая, чтобы облегчить состояние.
Диета BRAT
Врачи могут рекомендовать диету BRAT (бананы, рис, яблочное пюре, тосты) людям с диареей. Эти продукты являются мягкими, не содержат веществ, которые раздражают желудок или кишечник. К тому же, они богаты питательными веществами, такими как калий и магний, которые теряются во время диареи и рвоты.
Избегайте курения и алкоголя
Курение и алкоголь могут вызвать расстройство пищеварения и другие гастроинтестинальные заболевания, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).
Отказ от этих привычек улучшает качество жизни и снижает риск развития серьезных болезней.
Избегайте тяжелой для переваривания пищи
Исследование, опубликованное в World Journal of Gastroenterology, показывает, что жирная, кислая, острая и жирная пища может увеличивать риск расстройства пищеварения. Отказ от такой пищи поможет облегчить состояние желудка и уменьшить дискомфорт.
Пищевая сода
Некоторые медицинские работники считают, что пищевая сода может помочь облегчить изжогу и расстройство пищеварения, уменьшая кислотность желудка.
Хотя это домашнее средство может помочь при расстройстве желудка, оно, во-первых, неприятное на вкус. А во-вторых, употребление слишком большого количества пищевой соды может привести к:
- брадипноэ (замедленному дыханию)
- мышечным спазмам
- диарее
- рвоте
- раздражительности
Инжир
Инжир и некоторые другие фрукты содержат вещества, которые действуют как слабительные, помогая при запорах. Он также содержит соединения, которые могут облегчить расстройство пищеварения. Однако, если у вас диарея, от инжира стоит отказаться.
Алоэ
Алоэ вера может помочь уменьшить симптомы синдрома раздражённого кишечника и колита, хотя доказательств этих преимуществ пока недостаточно и требуются дополнительные исследования.
Медицинские специалисты отмечают, что употребление сока алоэ вера может принести несколько пользы, в частности облегчение таких симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ):
- изжога
- вздутие и отрыжка
- тошнота и рвота
- отрыжка кислотой и пищей
Однако употребление алоэ вера может вызвать боль в животе и спазмы.
Сок алоэ вера широко доступен в продаже.
Базилик
Базилик содержит вещества, которые могут уменьшить газообразование. Его листья также богаты линолевой кислотой, которая обладает противовоспалительными свойствами.
Рис
Простой рис, отмечают в Гастроэнтерологическом обществе, может быть полезным для людей с болью в животе, вызванной синдромом раздраженного кишечника или другими состояниями, вызывающими частую диарею. Он является частью диеты BRAT, рекомендованной врачами.
Что может вызвать боль в желудке?
Боль в желудке может быть вызвана более распространенными причинами, такими как газы, расстройство пищеварения, запоры и диарея. Инфекционные заболевания, например грипп, также могут вызывать дискомфорт.
Менее распространенные причины включают:
- пневмонию
- инфаркт миокарда или сердечный приступ
- ущемленную грыжу
- перитонит (воспаление оболочки желудка)
- кишечную непроходимость
- аппендицит
- панкреатит
- почечные камни
- кисту яичника
Распространенные аллергии и непереносимости
Аллергии и непереносимость пищи могут также вызывать боль в желудке и вздутие. К самым распространенным продуктам относятся:
- молоко
- арахис
- орехи (грецкие, миндаль и т.д.)
- соя
- пшеница
- морепродукты
- рыба
- яйца
- глютен
Если человек подозревает у себя аллергию или непереносимость определенных продуктов или напитков, ему следует обратиться к квалифицированному врачу для обсуждения элиминационной диеты или проведения тестирования.
Советы по профилактике боли в желудке
Чтобы предотвратить боль в животе, полезно:
- есть медленнее
- избегать жирной или обработанной пищи
- избегать продуктов, которые вызывают аллергию или непереносимость
- пить больше воды
- снижать уровень стресса
- регулярно заниматься физическими упражнениями
Однако если боль в желудке не проходит или существенно влияет на качество жизни, следует обратиться к врачу для диагностики и лечения.
Когда обращаться к врачу
Если боль в желудке не проходит или есть подозрение на серьезное заболевание, необходимо обратиться к квалифицированному медицинскому специалисту.
Врач проведет обследование, определит причину боли и назначит соответствующее лечение.
Немедленную медицинскую помощь следует искать, если боль в животе сопровождается такими симптомами:
- сильная или внезапная боль
- потливость
- боль или чувствительность живота при прикосновении
- рвота с кровью или рвота, напоминающая кофейную гущу
- липкий, кровянистый или черный кал
- трудности с мочеиспусканием, дефекацией или отхождением газов
- затрудненное дыхание
- боль в груди
- потеря веса или аппетита
- желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.