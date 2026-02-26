UA

Економіка

100-гривнева купюра зміниться: що готує Нацбанк

Ілюстративне фото: Купюру в 100 гривень змінять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

У 2026 році Національний банк України планує випустити оновлену купюру номіналом в 100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з із посиланням на заяву директора Департаменту грошового обігу НБУ Олега Проходи в ефірі телемарафону.

Чи впровадить Україна євро після приєднання до ЄС? Відповідь НБУ

За його словами, ще в серпні 2024 року НБУ почав випуск модифікованих банкнот. Вони мають доповнений дизайн - на банкнотах розмістили гаслом сучасної України "Слава Україні! Героям слава!"

"В обіг ввели банкноти номіналом 50 гривень, 500 гривень, 1000 гривень. Минулого року з'явились модифіковані банкноти 20 гривень, а відучора, з 25 лютого, в межах планового випуску ми випустили 200 гривень модифікованих з цим гаслом", - зазначив він.

Разом із тим, додав Прохода, інші елементи дизайну та захисту банкнот не змінилися. Також залишилися незмінними описи та зображення.

"До речі, незабаром ми завершимо цей процес і випустимо в обіг і модифіковані 100 гривень в цьому році. Про це повідомимо додатково", - зазначив посадовець.

Також, за словами Проходи, НБУ вивчає та впроваджує світовий досвід з питань розроблення дизайну та захисту. Деякі рішення вже з'являються на банкнотах.

"До речі, модифіковані банкноти номіналом 20 та 50 гривень, які перебувають в обігу, ми залокували, тобто вони вже будуть слугувати довше і в обізі будуть перебувати довше", - запевнив він.

Зазначимо, раніше ми вже повідомляли, що Національний банк України випустить оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони з’являться в обігу з 25 лютого у межах планового випуску. Загалом в Україні є вже низка модифікованих купюр:

  • з 8 серпня 2024 року запущено банкноти номіналом 500 та 1000 гривень;
  • з 23 серпня 2024 року запущено банкноти номіналом 50 гривень;
  • з 21 серпня 2025 року запущено банкноти номіналом 20 гривень.

Тим часом паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 років поступово виводять з обігу - їх повністю замінять монетами. Також із 1 жовтня 2025 року Національний банк України розпочав поетапне вилучення монет номіналом 10 копійок.

Національний банк Українигривні