Чи впровадить Україна євро після приєднання до ЄС? Відповідь НБУ

Коли Україна вступить до ЄС, вона матиме зобов’язання приєднатися до єврозони, тобто запровадити євро як власну валюту. Водночас країна отримає статус країни-члена з дерогацією (тимчасовим відступом від норм ЄС) щодо запровадження євро.

заступник Голови НБУ Володимир Лепушинський у колонці для РБК-Україна

"Це означає, що впровадження євро буде відкладено на перехідний період, принаймні до виконання необхідних критеріїв. Серед них: цінова стабільність, здорові державні фінанси (дотримання критеріїв боргу та дефіциту державного бюджету), стабільність довгострокових процентних ставок та обмінного курсу гривні до євро", – пояснив він.

Як збільшується роль євро на грошовому ринку

За словами Володимира Лепушинського, поки ж роль євро в українській економіці й надалі зростатиме. Так, за валютою оплати імпорту товарів євро і долар вже досягли паритету, навіть з урахуванням значної частки енергоносіїв, які оплачуються в доларах. Зростає роль євро і в оплаті імпорту послуг. Серед валюти, яку населення купує для заощаджень та вкладає на депозити, роль євро теж посилюється.

Таке зростання частки євро в торговельних та фінансових операціях може частково знизити трансакційні витрати та витрати на хеджування валютного ризику. Це може посприяти зростанню торгівлі та інвестицій з подальшим наближенням України до ЄС, зазначив заступник Голови НБУ.

Що Україна має робити саме зараз

"Водночас дискусія щодо ризиків приєднання України до єврозони наразі є радше уявним експериментом. Нам потрібно робити свою домашню роботу: продовжувати євроінтеграційні реформи і забезпечувати макрофінансову стабільність. Це наближуватиме перспективи вступу до зони євро, коли така дискусія дійсно стане актуальною", – підсумував Володимир Лепушинський.

