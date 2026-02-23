ua en ru
Нацбанк випустить оновлені 200-гривневі банкноти: що зміниться і чи треба міняти "старі"

Україна, Понеділок 23 лютого 2026 15:22
Нацбанк випустить оновлені 200-гривневі банкноти: що зміниться і чи треба міняти "старі"
Автор: Наталія Кава

Національний банк України випустить оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони з’являться в обігу з 25 лютого у межах планового випуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Що зміниться

На зворотному боці модифікованих банкнот у правій верхній частині буде розміщено патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!".

Усі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року.
Гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" відтепер і на банкнотах номіналом 200 гривень

Чи потрібно міняти старі банкноти

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попереднього зразка на нові.

Модифіковані 200-гривневі банкноти перебуватимуть в обігу разом із банкнотами попередніх років виготовлення.

Довідково

У серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот із гаслом «Слава Україні! Героям слава!».

В обіг уже введено:

  • з 8 серпня 2024 року - банкноти номіналом 500 та 1000 гривень;
  • з 23 серпня 2024 року - банкноти номіналом 50 гривень;
  • з 21 серпня 2025 року - банкноти номіналом 20 гривень.

Про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 100 гривень повідомлять додатково.

Оновлення грошей в Україні

Нагадаємо, паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 років поступово виводять з обігу - їх повністю замінять монетами.

Також із 1 жовтня 2025 року Національний банк України розпочав поетапне вилучення монет номіналом 10 копійок. У НБУ уточнили, що вони залишаються законним платіжним засобом, однак банки більше не видають їх під час готівкових операцій, а вилучені монети передають на утилізацію.

Карбування нових 10 копійок припинено через їхню низьку затребуваність у розрахунках

