100-гривневая купюра изменится: что готовит Нацбанк

По его словам, еще в августе 2024 года НБУ начал выпуск модифицированных банкнот. Они имеют дополненный дизайн - на банкнотах разместили лозунгом современной Украины "Слава Украине! Героям слава!"

"В обращение ввели банкноты номиналом 50 гривен, 500 гривен, 1000 гривен. В прошлом году появились модифицированные банкноты 20 гривен, а со вчерашнего дня, с 25 февраля, в рамках планового выпуска мы выпустили 200 гривен модифицированных с этим лозунгом", - отметил он.

Вместе с тем, добавил Прохода, другие элементы дизайна и защиты банкнот не изменились. Также остались неизменными описания и изображения.

"Кстати, вскоре мы завершим этот процесс и выпустим в обращение и модифицированные 100 гривен в этом году. Об этом сообщим дополнительно", - отметил чиновник.

Также, по словам Проходы, НБУ изучает и внедряет мировой опыт по вопросам разработки дизайна и защиты. Некоторые решения уже появляются на банкнотах.

"Кстати, модифицированные банкноты номиналом 20 и 50 гривен, которые находятся в обращении, мы залоковали, то есть они уже будут служить дольше и в обращении будут находиться дольше", - заверил он.