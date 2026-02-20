ua en ru
Старі купюри до 10 гривень більше не прийматимуть: як не втратити гроші

Україна, П'ятниця 20 лютого 2026 15:37
Старі купюри до 10 гривень більше не прийматимуть: як не втратити гроші
Автор: Іван Носальський

Паперові банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 рр. офіційно перестануть приймати. Їх повністю замінять відповідними монетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

"З цієї дати (2 березня - ред.) ці банкноти перестануть бути засобами платежу та вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати під час готівкових розрахунків, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги та платіжних операцій", - зазначили в НБУ.

Як не втратити гроші: де і коли обміняти

Гроші не згорять миттєво - НБУ передбачив тривалий період для їх безоплатного обміну на монети або банкноти інших номіналів:

  • до 26 лютого 2027 року включно обмін можна здійснити в усіх відділеннях будь-яких банків України.
  • до 28 лютого 2029 року включно тільки в уповноважених банках: ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк і ПУМБ.
  • безстроково - у регіональних підрозділах Національного банку.

Чому паперові банкноти відходять у минуле

У Нацбанку пояснюють, що середній термін служби паперових 1-10 гривень становить лише 2,5 року, тоді як монети можуть перебувати в обігу до 20-25 років.

Це дає змогу державі значно економити на друці, транспортуванні та зберіганні готівки. Фактично більшість цих банкнот уже зношені, адже їхнє поступове вилучення триває понад шість років.

Вилучення з обігу 10 копійок

Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року Національний банк України розпочав поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок.

У НБУ зазначили, що вони залишаються законним платіжним засобом, однак банки більше не видаватимуть їх під час готівкових операцій, а вилучені монети передаватимуть на утилізацію в НБУ.

Карбування нових 10 копійок припинено через їхню незначну роль у розрахунках.

