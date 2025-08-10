10 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

У неділю, 10 серпня, українці вшановують пам’ять святого апостола Лаврентія. Цей день у народі вважають особливим: він може стати як символом благословення, так і попередженням про зміни, які скоро прийдуть у життя.
РБК-Україна розповідає, які свята 10 серпня, що не можна робити в цей день, які є народні прикмети та що заборонено.
Святий архідиякон Лаврентій жив у III столітті в Римі та був одним із найближчих помічників Папи Сикста II.
Коли християн почали переслідувати, він віддав усе церковне майно на потреби бідних і залишився вірним своїй вірі навіть перед лицем мученицької смерті.
Його вважають покровителем бідних, кухарів та всіх, хто служить іншим.
Також цього дня вшановують пам’ять святого Іполита Римського, мученика Романа та святителя Миколи Сербського.
