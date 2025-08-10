10 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

Апостол Лаврентій - стійкий у випробуваннях

Святий архідиякон Лаврентій жив у III столітті в Римі та був одним із найближчих помічників Папи Сикста II.

Коли християн почали переслідувати, він віддав усе церковне майно на потреби бідних і залишився вірним своїй вірі навіть перед лицем мученицької смерті.

Його вважають покровителем бідних, кухарів та всіх, хто служить іншим.

Також цього дня вшановують пам’ять святого Іполита Римського, мученика Романа та святителя Миколи Сербського.

Народні прикмети 10 серпня

Дощ цього дня - до мокрої осені

Сонячний і теплий день - бабине літо буде тривалим

Багато роси вранці - до гарного врожаю грибів

Вітер із заходу - осінь буде дощовою

Що не можна робити 10 серпня

Байдикувати та ігнорувати прохання про допомогу.

Починати великі суперечки чи сварки - вони затягнуться надовго.

Розповідати про плани на майбутнє стороннім.

Виходити в дорогу без потреби, особливо ввечері.

Займатися важкою фізичною роботою на голодний шлунок – "заберете" сили.

Іменини сьогодні святкують:

Лаврентій

Микола

Роман

Іполит

Сикст

Олександр

Афанасій

В'ячеслав

Андрій

Які ще свята та пам'ятні дати 10 серпня