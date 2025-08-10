RU

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой церковный праздник 10 августа и что нельзя делать сегодня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В воскресенье, 10 августа, украинцы чтят память святого апостола Лаврентия. Этот день в народе считают особенным: он может стать как символом благословения, так и предупреждением о переменах, которые скоро придут в жизнь.

РБК-Украина рассказывает, какие праздники 10 августа, что нельзя делать в этот день, какие есть народные приметы и что запрещено.

Апостол Лаврентий - стойкий в испытаниях

Святой архидиакон Лаврентий жил в III веке в Риме и был одним из ближайших помощников Папы Сикста II.

Когда христиан начали преследовать, он отдал все церковное имущество на нужды бедных и остался верным своей вере даже перед лицом мученической смерти.

Его считают покровителем бедных, поваров и всех, кто служит другим.

Также в этот день чтят память святого Ипполита Римского, мученика Романа и святителя Николая Сербского.

Народные приметы 10 августа

  • Дождь в этот день - к мокрой осени
  • Солнечный и теплый день - бабье лето будет продолжительным
  • Много росы утром - к хорошему урожаю грибов
  • Ветер с запада - осень будет дождливой

Что нельзя делать 10 августа

  • Бездельничать и игнорировать просьбы о помощи.
  • Начинать большие споры или ссоры - они затянутся надолго.
  • Рассказывать о планах на будущее посторонним.
  • Выходить в дорогу без надобности, особенно вечером.
  • Заниматься тяжелой физической работой на голодный желудок - "заберете" силы.

Именины сегодня празднуют:

  • Лаврентий
  • Николай
  • Роман
  • Ипполит
  • Сикст
  • Александр
  • Афанасий
  • Вячеслав
  • Андрей

Какие еще праздники и памятные даты 10 августа

  • Всемирный день льва
  • День биодизеля
  • День обновления дома (США)
  • День смайлика
  • День строителя

При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

