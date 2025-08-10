10 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

В воскресенье, 10 августа, украинцы чтят память святого апостола Лаврентия. Этот день в народе считают особенным: он может стать как символом благословения, так и предупреждением о переменах, которые скоро придут в жизнь.
РБК-Украина рассказывает, какие праздники 10 августа, что нельзя делать в этот день, какие есть народные приметы и что запрещено.
Святой архидиакон Лаврентий жил в III веке в Риме и был одним из ближайших помощников Папы Сикста II.
Когда христиан начали преследовать, он отдал все церковное имущество на нужды бедных и остался верным своей вере даже перед лицом мученической смерти.
Его считают покровителем бедных, поваров и всех, кто служит другим.
Также в этот день чтят память святого Ипполита Римского, мученика Романа и святителя Николая Сербского.
