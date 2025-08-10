10 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Апостол Лаврентий - стойкий в испытаниях

Святой архидиакон Лаврентий жил в III веке в Риме и был одним из ближайших помощников Папы Сикста II.

Когда христиан начали преследовать, он отдал все церковное имущество на нужды бедных и остался верным своей вере даже перед лицом мученической смерти.

Его считают покровителем бедных, поваров и всех, кто служит другим.

Также в этот день чтят память святого Ипполита Римского, мученика Романа и святителя Николая Сербского.

Народные приметы 10 августа

Дождь в этот день - к мокрой осени

Солнечный и теплый день - бабье лето будет продолжительным

Много росы утром - к хорошему урожаю грибов

Ветер с запада - осень будет дождливой

Что нельзя делать 10 августа

Бездельничать и игнорировать просьбы о помощи.

Начинать большие споры или ссоры - они затянутся надолго.

Рассказывать о планах на будущее посторонним.

Выходить в дорогу без надобности, особенно вечером.

Заниматься тяжелой физической работой на голодный желудок - "заберете" силы.

Именины сегодня празднуют:

Лаврентий

Николай

Роман

Ипполит

Сикст

Александр

Афанасий

Вячеслав

Андрей

Какие еще праздники и памятные даты 10 августа