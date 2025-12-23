ua en ru
Зеленський нагородив енергетиків ДТЕК за повернення світла після обстрілів

Вівторок 23 грудня 2025 17:58
Зеленський нагородив енергетиків ДТЕК за повернення світла після обстрілів Фото: президент Володимир Зеленський нагородив енергетиків ДТЕК (пресслужба)
Автор: Сергій Новіков

10 енергетиків ДТЕК було відзначено державними нагородами Президента Володимира Зеленського за повернення світла після обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"22 грудня, в день професійного свята всіх енергетиків України, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди десятьом енергетикам ДТЕК", - йдеться в повідомленні.

В компанії підкреслили, що ці нагороди - заслужене визнання щоденної роботи людей, які відновлюють і захищають енергосистему під обстрілами, у прифронтових регіонах і в надскладних умовах.

"Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі - це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі", - наголосив президент Володимир Зеленський, відзначаючи енергетиків.

Також 1 фахівець був нагороджений подякою Премʼєр-міністра, 9 - почесними грамотами Кабінету Міністрів, а 188 енергетиків отримали грамоти і подяки від Міністерства енергетики.

Нагадаємо, компанія ДТЕК разом з пекарнею "Завертайло" та кондитерською Honey встановили у центрі Києва арт-обʼєкт "Ялинка Світла" з форми енергетиків, який нагадує про справжню ціну світла.

Також раніше повідомлялося, що у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК, що була зруйнована російськими атаками, прозвучав різдвяний "Щедрик".

