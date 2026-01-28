10 сантиметров льда: ДТЭК показал причину блэкаута в Одесской области (фото)

В Одесской области ремонт электросетей осложняет обледенение и сильный гололед. Энергетики фиксируют до 10 сантиметров мерзлоты на отдельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК .

"На отдельных участках мы замеряли до 10 сантиметров мерзлоты. На фото - еще не худший вариант", - отмечают в ДТЭК.

Фото: ДТЭК показал причину блэкаута в Одесской области (threads.com/@dtek.ua)

По словам энергетиков, наибольшую угрозу создает вес льда, который приводит к повреждениям инфраструктуры. В более сложных случаях под нагрузкой обламываются провода или падают опоры в целом, что требует значительно больше времени на ремонт.

Также отмечается, что дополнительным вызовом стали обледенелые дороги. Спецтехника не всегда может добраться до мест аварий.

"Когда транспорт просто не едет, приходится добираться до линий пешком", - объясняют энергетики.

Погодные условия не впервые осложняют работу энергетиков на юге Украины. Во время предыдущих волн морозов в Одесской области уже фиксировали массовые обрывы линий и проблемы с доступом к поврежденным участкам.