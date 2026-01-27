ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Одещину скувала ожеледь: десятки тисяч родин залишаються без світла

Україна, Вівторок 27 січня 2026 21:38
UA EN RU
Одещину скувала ожеледь: десятки тисяч родин залишаються без світла Ілюстративне фото: в Одеській області через негоду проблеми з енергопостачанням (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Енергетики відновили електропостачання для 101 тисячі родин в Одеській області, які залишилися без світла через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають уже кілька днів. Через сильну ожеледь та складні погодні умови перебої з електропостачанням зафіксували майже по всій області. Найбільше постраждали північні райони Одещини.

Станом на зараз без електрики залишаються близько 62 тисяч сімей у 301 населеному пункті.

У ДТЕК зазначають, що сильна ожеледь суттєво ускладнює ремонтні роботи - до частини пошкоджених ліній техніка не може дістатися, тому енергетики змушені добиратися пішки.

Негода в Одесі

Нагадаємо, напередодні синоптики попереджали про різке погіршення погоди в Одесьуій області. Зокрема, це було повязано з зниженням температури, налипанням мокрого снігу та ожеледицею.

У зв'язку з негодою у регіоні школи було переведено на дистанційну форму навчання.

Варто зауважити, що у Києві завтра очікується погіршення погодних умов, можливий туман із видимістю 200-500 метрів, ожеледь та ожеледицю на дорогах. Водіїв та пішоходів попередили про небезпеку на дорогах та тротуарах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Відключеня світла Одеса Графіки відключення світла Блекаут
Новини
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін