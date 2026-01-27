Одещину скувала ожеледь: десятки тисяч родин залишаються без світла
Енергетики відновили електропостачання для 101 тисячі родин в Одеській області, які залишилися без світла через негоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають уже кілька днів. Через сильну ожеледь та складні погодні умови перебої з електропостачанням зафіксували майже по всій області. Найбільше постраждали північні райони Одещини.
Станом на зараз без електрики залишаються близько 62 тисяч сімей у 301 населеному пункті.
У ДТЕК зазначають, що сильна ожеледь суттєво ускладнює ремонтні роботи - до частини пошкоджених ліній техніка не може дістатися, тому енергетики змушені добиратися пішки.
Негода в Одесі
Нагадаємо, напередодні синоптики попереджали про різке погіршення погоди в Одесьуій області. Зокрема, це було повязано з зниженням температури, налипанням мокрого снігу та ожеледицею.
У зв'язку з негодою у регіоні школи було переведено на дистанційну форму навчання.
Варто зауважити, що у Києві завтра очікується погіршення погодних умов, можливий туман із видимістю 200-500 метрів, ожеледь та ожеледицю на дорогах. Водіїв та пішоходів попередили про небезпеку на дорогах та тротуарах.