10 продуктов, которые вредят желудку и вызывают изжогу: а вы их едите?

Понедельник 11 августа 2025 09:50
10 продуктов, которые вредят желудку и вызывают изжогу: а вы их едите? Названы продукты, которые вызывают изжогу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

Употребление некоторых продуктов может способствовать повышению кислотности желудка, что приводит к изжоге и дискомфорту. Стоит знать, что есть с осторожностью, чтобы избежать неприятных симптомов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instаgram-страницу диетолога Ольги Безуглой.

Симптомы изжоги

Изжога - это ощущение жжения или дискомфорта за грудиной, которое обычно возникает из-за попадания желудочной кислоты в пищевод.

Вот основные симптомы изжоги:

  • жжение за грудиной - ощущение жара или жжения, которое часто поднимается от живота к горлу
  • кислый или горький привкус во рту - из-за подъема кислоты из желудка
  • отрыжка - связана с повышенным газообразованием и подъемом желудочного содержимого
  • ощущение кома в горле или трудности с глотанием
  • кашель или хрипота - особенно ночью, из-за раздражения пищевода
  • боль в горле или охриплость - если кислота попадает на голосовые связки

Какие продукты могут вызвать изжогу

По словам эксперта, если вам знакомо ощущение "огня внутри", то проверьте, часто ли употребляете эти продукты:

  • шампанское
  • пиво
  • помидоры (и соусы на их основе)
  • апельсины и цитрусовые
  • мятный чай
  • жареное мясо
  • колбаса и другая жирная переработанная пища
  • лук (особенно сырой)
  • шоколад
  • кофе (даже без кофеина)

Эти продукты могут расслаблять нижний пищеводный сфинктер или раздражать слизистую желудка, что и приводит к "пожару".

Важно, если изжога беспокоит часто, то нужно обратить внимание на питание и обратиться к гастроэнтерологу.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Здоровая еда Изжога Желудок Здоровье
