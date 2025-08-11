10 продуктов, которые вредят желудку и вызывают изжогу: а вы их едите?
Употребление некоторых продуктов может способствовать повышению кислотности желудка, что приводит к изжоге и дискомфорту. Стоит знать, что есть с осторожностью, чтобы избежать неприятных симптомов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instаgram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Симптомы изжоги
Изжога - это ощущение жжения или дискомфорта за грудиной, которое обычно возникает из-за попадания желудочной кислоты в пищевод.
Вот основные симптомы изжоги:
- жжение за грудиной - ощущение жара или жжения, которое часто поднимается от живота к горлу
- кислый или горький привкус во рту - из-за подъема кислоты из желудка
- отрыжка - связана с повышенным газообразованием и подъемом желудочного содержимого
- ощущение кома в горле или трудности с глотанием
- кашель или хрипота - особенно ночью, из-за раздражения пищевода
- боль в горле или охриплость - если кислота попадает на голосовые связки
Какие продукты могут вызвать изжогу
По словам эксперта, если вам знакомо ощущение "огня внутри", то проверьте, часто ли употребляете эти продукты:
- шампанское
- пиво
- помидоры (и соусы на их основе)
- апельсины и цитрусовые
- мятный чай
- жареное мясо
- колбаса и другая жирная переработанная пища
- лук (особенно сырой)
- шоколад
- кофе (даже без кофеина)
Эти продукты могут расслаблять нижний пищеводный сфинктер или раздражать слизистую желудка, что и приводит к "пожару".
Важно, если изжога беспокоит часто, то нужно обратить внимание на питание и обратиться к гастроэнтерологу.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.