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10 прихованих функцій iPhone: увімкніть їх, щоб зробити смартфон зручнішим

16:32 07.08.2026 Пт
3 хв
Всі вони знаходяться в одному розділі
aimg Ольга Завада
10 прихованих функцій iPhone: увімкніть їх, щоб зробити смартфон зручнішим (фото: Unsplash)
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Функції спеціальних можливостей в iPhone створювалися для людей із порушеннями зору, слуху чи моторики, однак чимало з них виявилися корисними для абсолютно всіх користувачів.

РБК-Україна з посиланням на MacWorld виділило фішки iPhone, які зроблять рутину значно комфортнішою і покращать інклюзивність.

Перевірка уваги Face ID та візуальні сповіщення

Для підвищення безпеки та зручності в iOS передбачено кілька специфічних параметрів розпізнавання та сповіщень:

Перевірка уваги для Face ID - біометричний модуль розблоковує iPhone лише тоді, коли користувач дивиться безпосередньо на екран, що запобігає випадковим розблокуванням.

Параметр знаходиться в розділі доступності під пунктом "Face ID і увага". Додатково можна увімкнути тактильний відгук у вигляді короткої вібрації при успішному розблокуванні або оплаті через Apple Pay.

Сповіщення спалахом - світлодіодний спалах основної камери або екран може вмикатися під час надходження сповіщень. Налаштування знаходиться у меню "Аудіовізуалізація" під назвою "Спалах для попереджень".

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Налаштування Liquid Glass та керування гучністю

Окремі параметри дозволяють повернути звичні елементи керування та покращити читабельність тексту.

Постійне відображення регулятора гучності - слайдер гучності, який зник з віджетів у дизайні Liquid Glass в iOS 26, можна повернути в меню доступності у розділі "Аудіовізуалізація".

Вимкнення ефектів Liquid Glass - перемикачі "Зменшення прозорості" та "Збільшення контрасту" в меню "Дисплей і розмір тексту" дозволяють чітко відокремити передній план від фону.

Позначки вмикання та вимикання додають графічні позначки у стилі ретро (вертикальна лінія для 1 та коло для 0) до перемикачів в інтерфейсі через меню "Дисплей і розмір тексту".

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Голосовий помічник Siri, жести Back Tap та фонові звуки

Розділ доступності пропонує розширені можливості для активації функцій і відпочинку.

Постійно активна Siri - увімкнення функції "Завжди слухати Siri" дозволяє викликати голосового помічника, навіть коли iPhone лежить екраном донизу або закритий.

Дотик до задньої панелі (Back Tap) - дозволяє призначити виконання дій (наприклад, створення знімка екрана замість комбінації клавіш) на подвійне або потрійне постукування по задній кришці iPhone. Налаштовується в меню "Дотик" > "Дотик ззаду".

Фонові звуки - iPhone може відтворювати заспокійливі звуки (океан, дощ, шум, вогонь) без підключення до інтернету. Також доступний таймер для автоматичного вимкнення аудіо.

Обмеження частоти кадрів до 60 кадрів на секунду - знижує частоту оновлення екрана в меню "Рух" ("Обмежити частоту кадрів"), що допомагає зменшити нагрів пристрою під час запуску ресурсомістких додатків;

Режим керування однією рукою (Reachability) - зсуває вміст екрана вниз за допомогою змаху в нижній частині для зручного доступу до верхніх елементів на великих моделях iPhone.

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