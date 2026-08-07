Старий iPhone може коштувати дорожче: Apple несподівано підняла виплати

Apple тимчасово збільшила розмір платежів за старі iPhone, iPad, Mac та Apple Watch у межах програми Trade In. За окремі моделі платитимуть майже на третину більше, ніж раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple .

Як змінилися виплати за Mac та iPhone?

Найбільший стрибок вартості зафіксовано у категорії комп'ютерів Mac. Топовий Mac Studio тепер оцінюють до 1305 доларів замість колишніх 1045.

Оцінка інших моделей комп'ютерів також змінилася:

MacBook Pro - до 855 доларів (раніше 690);

- до 855 доларів (раніше 690); Mac mini - до 480 доларів (раніше 375);

- до 480 доларів (раніше 375); MacBook Air - до 580 доларів (раніше 520).

У лінійці смартфонів відчутне зростання торкнулося моделей Pro.

Так, флагманський iPhone 16 Pro у програмі обміну коштує до 630 доларів замість 560, а iPhone 15 Pro Max піднявся у ціні до 530 доларів з 490.

Базові та старіші версії отримали незначні підвищення, а виплати за iPhone 16e та iPhone X залишилися без змін.

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Оновлення для iPad, Apple Watch та Android

Планшети iPad теж додали у вартості. Виплата за iPad Pro зросла до 720 доларів (раніше 690), а за iPad mini дають до 300 доларів замість 265.

У категорії смарт-годинників помірне зростання очолив Apple Watch Series 10, який оцінюють у 165 доларів проти 150 доларів раніше.

Apple також розширила список пристроїв Android, які приймаються за програмою.

До переліку вперше додали

серію Google Pixel 9;

Samsung Galaxy S21 Ultra;

OnePlus 13 та 13R.

При цьому для деяких старіших Android-смартфонів, зокрема Pixel 7 та Pixel 8 Pro, суми компенсації трохи знизилися.

Чому Apple підвищила суми виплат?

Офіційно технологічний гігант не оголошував причин перегляду цінової політики. Однак експерти пов'язують це з глобальним дефіцитом оперативної пам'яті DRAM та флеш-пам'яті NAND - це й підняло ціни на запчастини.

Зростання собівартості компонентів провокує подорожчання як нових, так і вживаних пристроїв по всій індустрії.

В Apple наголошують, що остаточна сума оцінки залежить від технічного стану пристрою, а виплати надаються у формі кредиту на покупку нової техніки бренду.