Старий iPhone може коштувати дорожче: Apple несподівано підняла виплати
Apple тимчасово збільшила розмір платежів за старі iPhone, iPad, Mac та Apple Watch у межах програми Trade In. За окремі моделі платитимуть майже на третину більше, ніж раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple.
Як змінилися виплати за Mac та iPhone?
Найбільший стрибок вартості зафіксовано у категорії комп'ютерів Mac. Топовий Mac Studio тепер оцінюють до 1305 доларів замість колишніх 1045.
Оцінка інших моделей комп'ютерів також змінилася:
- MacBook Pro - до 855 доларів (раніше 690);
- Mac mini - до 480 доларів (раніше 375);
- MacBook Air - до 580 доларів (раніше 520).
У лінійці смартфонів відчутне зростання торкнулося моделей Pro.
Так, флагманський iPhone 16 Pro у програмі обміну коштує до 630 доларів замість 560, а iPhone 15 Pro Max піднявся у ціні до 530 доларів з 490.
Базові та старіші версії отримали незначні підвищення, а виплати за iPhone 16e та iPhone X залишилися без змін.
Оновлення для iPad, Apple Watch та Android
Планшети iPad теж додали у вартості. Виплата за iPad Pro зросла до 720 доларів (раніше 690), а за iPad mini дають до 300 доларів замість 265.
У категорії смарт-годинників помірне зростання очолив Apple Watch Series 10, який оцінюють у 165 доларів проти 150 доларів раніше.
Apple також розширила список пристроїв Android, які приймаються за програмою.
До переліку вперше додали
- серію Google Pixel 9;
- Samsung Galaxy S21 Ultra;
- OnePlus 13 та 13R.
При цьому для деяких старіших Android-смартфонів, зокрема Pixel 7 та Pixel 8 Pro, суми компенсації трохи знизилися.
Чому Apple підвищила суми виплат?
Офіційно технологічний гігант не оголошував причин перегляду цінової політики. Однак експерти пов'язують це з глобальним дефіцитом оперативної пам'яті DRAM та флеш-пам'яті NAND - це й підняло ціни на запчастини.
Зростання собівартості компонентів провокує подорожчання як нових, так і вживаних пристроїв по всій індустрії.
В Apple наголошують, що остаточна сума оцінки залежить від технічного стану пристрою, а виплати надаються у формі кредиту на покупку нової техніки бренду.