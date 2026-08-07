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10 скрытых функций iPhone: включите их, чтобы сделать смартфон более удобным

16:32 07.08.2026 Пт
3 мин
Все они находятся в одном разделе
aimg Ольга Завада
10 скрытых функций iPhone: включите их, чтобы сделать смартфон более удобным (фото: Unsplash)
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Функции специальных возможностей в iPhone создавались для людей с нарушениями зрения, слуха или моторики, однако многие из них оказались полезны абсолютно всем.

РБК-Украина со ссылкой на MacWorld выделило фишки iPhone, которые сделают рутину более комфортной и улучшат инклюзивность.

Проверка внимания Face ID и визуальные оповещения

Для повышения безопасности и удобства в iOS предусмотрено несколько специфических параметров распознавания и уведомлений:

Проверка внимания для Face ID - биометрический модуль разблокирует iPhone только тогда, когда пользователь смотрит непосредственно на экран, что предотвращает случайные разблокировки.

Параметр находится в разделе доступности под пунктом "Face ID и внимание". Дополнительно можно включить тактильный отклик в виде короткой вибрации при успешной разблокировке или оплате через Apple Pay.

Уведомление вспышкой - светодиодная вспышка основной камеры или экран может включаться при поступлении уведомлений. Настройка находится в меню "Аудиовизуализация" под названием "Вспышка для предупреждений".

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Настройка Liquid Glass и управление громкостью

Отдельные параметры позволяют вернуть привычные элементы управления и улучшить читаемость текста.

Постоянное отображение регулятора громкости - исчезнувший слайдер громкости из виджетов в дизайне Liquid Glass в iOS 26 можно вернуть в меню доступности в разделе "Аудиовизуализация".

Выключение эффектов Liquid Glass - переключатели "Уменьшение прозрачности" и "Увеличение контраста" в меню "дисплей и размер текста" позволяют четко отделить передний план от фона.

Отметки включения и выключения добавляют графические метки в стиле ретро (вертикальная линия для 1 и круг для 0) к переключателям в интерфейсе через меню "дисплей и размер текста".

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Голосовой помощник Siri, жесты Back Tap и фоновые звуки

Раздел доступности предлагает расширенные возможности для активации функций и отдыха.

Постоянно активная Siri - включение функции "Всегда слушать Siri" позволяет вызвать голосового помощника, даже когда iPhone лежит экраном вниз или закрыт.

Прикосновение к задней панели (Back Tap)- позволяет назначить выполнение действий (например, создание снимка экрана вместо комбинации клавиш) на двойное или тройное постукивание по задней крышке iPhone. Настраивается в меню "Прикосновение" > "Прикосновение сзади".

Фоновые звуки - iPhone может воспроизводить успокаивающие звуки (океан, дождь, шум, огонь) без подключения к интернету. Также доступен таймер автоматического отключения аудио.

Ограничение частоты кадров до 60 кадров в секунду - снижает частоту обновления экрана в меню "Движение" ("Ограничить частоту кадров"), что помогает уменьшить нагрев устройства при запуске ресурсоемких приложений;

Режим управления одной рукой (Reachability) - сдвигает содержимое экрана вниз с помощью взмаха в нижней части для удобного доступа к верхним элементам на больших моделях iPhone.

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