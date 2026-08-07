10 скрытых функций iPhone: включите их, чтобы сделать смартфон более удобным
Функции специальных возможностей в iPhone создавались для людей с нарушениями зрения, слуха или моторики, однако многие из них оказались полезны абсолютно всем.
РБК-Украина со ссылкой на MacWorld выделило фишки iPhone, которые сделают рутину более комфортной и улучшат инклюзивность.
Проверка внимания Face ID и визуальные оповещения
Для повышения безопасности и удобства в iOS предусмотрено несколько специфических параметров распознавания и уведомлений:
Проверка внимания для Face ID - биометрический модуль разблокирует iPhone только тогда, когда пользователь смотрит непосредственно на экран, что предотвращает случайные разблокировки.
Параметр находится в разделе доступности под пунктом "Face ID и внимание". Дополнительно можно включить тактильный отклик в виде короткой вибрации при успешной разблокировке или оплате через Apple Pay.
Уведомление вспышкой - светодиодная вспышка основной камеры или экран может включаться при поступлении уведомлений. Настройка находится в меню "Аудиовизуализация" под названием "Вспышка для предупреждений".
Настройка Liquid Glass и управление громкостью
Отдельные параметры позволяют вернуть привычные элементы управления и улучшить читаемость текста.
Постоянное отображение регулятора громкости - исчезнувший слайдер громкости из виджетов в дизайне Liquid Glass в iOS 26 можно вернуть в меню доступности в разделе "Аудиовизуализация".
Выключение эффектов Liquid Glass - переключатели "Уменьшение прозрачности" и "Увеличение контраста" в меню "дисплей и размер текста" позволяют четко отделить передний план от фона.
Отметки включения и выключения добавляют графические метки в стиле ретро (вертикальная линия для 1 и круг для 0) к переключателям в интерфейсе через меню "дисплей и размер текста".
Голосовой помощник Siri, жесты Back Tap и фоновые звуки
Раздел доступности предлагает расширенные возможности для активации функций и отдыха.
Постоянно активная Siri - включение функции "Всегда слушать Siri" позволяет вызвать голосового помощника, даже когда iPhone лежит экраном вниз или закрыт.
Прикосновение к задней панели (Back Tap)- позволяет назначить выполнение действий (например, создание снимка экрана вместо комбинации клавиш) на двойное или тройное постукивание по задней крышке iPhone. Настраивается в меню "Прикосновение" > "Прикосновение сзади".
Фоновые звуки - iPhone может воспроизводить успокаивающие звуки (океан, дождь, шум, огонь) без подключения к интернету. Также доступен таймер автоматического отключения аудио.
Ограничение частоты кадров до 60 кадров в секунду - снижает частоту обновления экрана в меню "Движение" ("Ограничить частоту кадров"), что помогает уменьшить нагрев устройства при запуске ресурсоемких приложений;
Режим управления одной рукой (Reachability) - сдвигает содержимое экрана вниз с помощью взмаха в нижней части для удобного доступа к верхним элементам на больших моделях iPhone.