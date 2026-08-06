iPhone 18 Pro можуть подорожчати ще до старту продажів: причина не в Apple

Нові iPhone 18 Pro можуть подорожчати ще до офіційного релізу. Причина - глобальний дефіцит оперативної пам'яті, який загрожує постачанню майбутніх флагманів Apple.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на технологічного аналітика Тіма Калпана .

Як зазначає Калпан, головний виробник чипів для Apple - компанія TSMC - наразі має на складах виготовлених процесорів A20 Pro на суму понад один мільярд доларів США.

Проблема полягає у тому, що для новітніх ARM-процесорів просто немає достатньої кількості чипів оперативної пам'яті DRAM.

Чому виник дефіцит?

Пошук необхідних обсягів оперативної пам'яті для мільйонів нових смартфонів виявився складним завданням з кількох причин:

Зміна пріоритетів виробників: найбільші постачальники пам'яті (SK Hynix, Micron та Samsung) переорієнтовують свої потужності на випуск серверної оперативної пам'яті, оскільки цей сегмент є більш прибутковим, ніж споживчий ринок.

Невдалі переговори: спроби Apple залучити китайського виробника CXMT як додаткового постачальника не дали результатів через розбіжності щодо цінової політики.

Вплив на інші продукти: загальна криза постачання DRAM вже вплинула на доступність інших пристроїв компанії, лінійки яких зіткнулися з затримками відвантажень.

Що чекає на користувачів?

Оскільки до передбачуваного заходу залишається небагато часу, нестача компонентів поставить Apple перед вибором.

Виробник буде змушений або змістити фактичні терміни початку продажів на пізніший термін, або запустити пристрої в обіг із дуже обмеженими обсягами партій у перші місяці після анонсу.

Техногіганти дедалі більше зосереджуються на виробництві серверної пам’яті, оскільки вона є більш прибутковою, ніж DRAM для споживчого ринку.

Дефіцит DRAM уже призвів до того, що MacBook Air більше недоступний для швидкої покупки.

Щоб пом'якшити наслідки, компанія намагається терміново знайти нових постачальників пам'яті у Китаї, піднімає ціни на кілька сотень доларів і перенаправляє покупців на базові 14-дюймові MacBook Pro