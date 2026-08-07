ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар по стадіону "Чорноморець" в Одесі: що відомо про атаку ворога за день до матчу УПЛ

16:27 07.08.2026 Пт
2 хв
Дах та трибуни арени зазнали руйнувань
aimg Марія Кучерявець
Удар по стадіону "Чорноморець" в Одесі: що відомо про атаку ворога за день до матчу УПЛ Фото: "Чорноморець" - найбільший стадіон на півдні України (t.me/suspilneodesa)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У п'ятницю, 7 серпня, російські війська завдали удару по Одесі. Під атакою опинився стадіон "Чорноморець" - найбільша футбольна арена на півдні України.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про наслідки атаки на цей момент.

Головне:

  • Після 15:00 російські війська завдали удару по стадіону "Чорноморець" у центрі Одеси (у мережі повідомляють про застосування ворогом ракети-дрона "Бандероль").
  • Відомо про щонайменше одну постраждалу людину. На арені зруйновано частину даху, пошкоджено трибуни та вибито вікна.
  • Зрив матчу УПЛ: Удар завдано напередодні гри 2-го туру Прем'єр-ліги між "Чорноморцем" та "Колосом", запланованої на суботу, 8 серпня (13:00).

Перші повідомлення про удар

Близько 15:18 місцеві Telegram-канали повідомили про приліт по стадіону "Чорноморець". Одразу після цього мережею почали поширюватися фото та відео з наслідками удару.

Згодом інформацію підтвердила місцева влада.

"Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо", - повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

В соцмережах повідомляють, що російські терористи вдарили по арені ракетою-дроном "Бандероль".

Що відомо про наслідки

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що російський удар припав саме по стадіону "Чорноморець".

За його словами, внаслідок атаки:

  • постраждала щонайменше одна людина (29-річна жінка, в неї осколкові поранення)
  • вибито скління;
  • зруйновано частину даху;
  • пошкоджено трибуни.

Інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися, додає місцева влада.

Що відомо про стадіон "Чорноморець"

Стадіон "Чорноморець" - це домашня арена однойменного футбольного клубу та найбільший футбольний стадіон на півдні України.

Він розташований у парку імені Тараса Шевченка в історичному центрі Одеси та вміщує 34 164 глядачі.

Арена неодноразово приймала матчі української Прем'єр-ліги, єврокубків і поєдинки національної збірної України.

Уже завтра на стадіоні мав відбутися матч УПЛ.

Так, 8 серпня на стадіоні "Чорноморець" мав відбутися матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги між одеським "Чорноморцем" та "Колосом". Початок зустрічі був запланований на 13:00.

Оновлено 16:33. Матч офіційно перенесли.

Як зазначили в УПЛ, після російського удару стадіон "Чорноморець" зазнав пошкоджень, тож дирекція ухвалила рішення перенести поєдинок на пізніший термін. Рішення ухвалено відповідно до Регламенту проведення змагань через форс-мажорні обставини.

Нову дату та час початку матчу визначать додатково.

Читайте також: ЗСУ назвали ключовий виклик під час останніх масованих атак росіян

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса УПЛ Футбол Черноморец
Новини
Удар по стадіону "Чорноморець" в Одесі: що відомо про атаку ворога за день до матчу УПЛ
Удар по стадіону "Чорноморець" в Одесі: що відомо про атаку ворога за день до матчу УПЛ
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом