10 перевищень швидкості і без прав? Які нові покарання для водіїв готують в Україні

Які санкції готують для водіїв-порушників

За його словами, у середу це питання розгляне правоохоронний комітет Верховної Ради. Крім того, МВС проведе окремі наради щодо безпеки дорожнього руху.

"У правоохоронних органів на сьогодні немає важелів впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП", - сказав Клименко.

Міністр зазначив, що наразі не йдеться про запровадження бальної системи, оскільки для цього необхідно створити масштабну цифрову інфраструктуру. Натомість у короткостроковій перспективі влада розглядає механізм, який передбачатиме санкції за систематичні порушення.

"Буде, наприклад, 10 порушень перевищення швидкості, і будуть якісь санкції. Наприклад, вилучення водійського посвідчення, обмеження або перездача іспиту", - пояснив глава МВС.

За словами Клименка, при підготовці змін враховуватимуть не лише кількість порушень, а і їхню тяжкість.

"Якщо перевищення швидкості на 10 км - це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50-80 км - це вже може бути трагедія", - зазначив він.

Міністр додав, що проєкт пропозицій уже готується, а над ним спільно працюватимуть Національна поліція, народні депутати, правники та експерти. Драфт буде готовий сьогодні-завтра.

Після резонансної ДПТ в Києві посилять покарання за перевищення швидкості

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд готує комплекс рішень для зниження аварійності на дорогах. Серед них - посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, жорсткіші санкції за перевищення швидкості, удосконалення системи фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Поштовхом до обговорення змін стала смертельна аварія, яка сталася 5 червня у Києві. Близько 17:30 автомобіль Mercedes на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

Унаслідок ДТП загинули чотири людини, серед яких 12-річний хлопчик, жінка та двоє поліцейських.

8 червня суд відправив 49-річного водія Mercedes під варту на 60 днів. Поліція раніше повідомила йому про підозру.