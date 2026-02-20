10 пенсій за раз: хто з українців має право на велику виплату

В Україні деякі громадяни при виході на пенсію за віком можуть отримати одноразову виплату, що дорівнює десяти місячним пенсіям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ПФУ у Вінницькій області.
Читайте також: Пенсії в Україні зростуть з 1 березня, але не для всіх: кому точно не варто чекати індексації.
Отримати виплату можуть ті, хто на день досягнення пенсійного віку працював у державному або комунальному закладі на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років:
Виплата доступна тільки тим, хто раніше не отримував жодного виду пенсії.
Найчастіше це стосується:
До спеціального стажу зараховується робота на посадах, визначених постановою Кабміну №909:
Стаж обчислюється за даними трудової книжки та реєстру застрахованих осіб, можлива сумаризація періодів роботи.
Розмір одноразової виплати визначається від місячної пенсії на день її призначення та виплачується одноразово.
Виплата не оподатковується та фінансується за рахунок державного бюджету України.
Простими словами, якщо ви працювали, наприклад, учителем чи лікарем у державному закладі, маєте потрібний страховий стаж і вперше виходите на пенсію, держава виплатить вам допомогу, яка дорівнює 10 вашим пенсіям.
З 1 січня 2026 року в Україні змінилися мінімальні розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Прожитковий мінімум (мінімальна пенсія) для осіб, які втратили працездатність, тепер становить 2 595 грн (раніше 2 361 грн), мінімальна зарплата - 8 647 грн (було 8 000 грн), а прожитковий мінімум на одну особу в місяць - 3 209 грн (було 2 920 грн).
Відповідно, пенсіонерам, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок), виплачують мінімальну пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати - 3 458,80 грн. Це на 258,80 грн більше, ніж у 2025 році.
Через підвищення мінімальної зарплати зросли й щомісячні виплати для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, зокрема Героїв України та кавалерів державних орденів.
Пенсії перераховані автоматично, без потреби звертатися до Пенсійного фонду.