10 пенсий за раз: кто из украинцев имеет право на большую выплату

Кто имеет право на 10 пенсий единовременно

Получить выплату могут те, кто на день достижения пенсионного возраста работал в государственном или коммунальном учреждении на должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет:

мужчины - не менее 35 лет стажа;

женщины - не менее 30 лет стажа.

Выплата доступна только тем, кто ранее не получал ни одного вида пенсии.

Основные категории работников

Чаще всего это касается:

работников образования,

медиков,

соцработников,

спортсменов (заслуженных мастеров спорта, членов сборных),

артистов театрально-концертных заведений.

Какой стаж учитывается

В специальный стаж засчитывается работа на должностях, определенных постановлением Кабмина №909:

учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты;

работа на соответствующих должностях, дающая право на пенсию за выслугу лет.

Стаж исчисляется по данным трудовой книжки и реестра застрахованных лиц, возможна суммаризация периодов работы.

Как рассчитывается выплата

Размер единовременной выплаты определяется от месячной пенсии на день ее назначения и выплачивается единовременно.

Выплата не облагается налогом и финансируется за счет государственного бюджета Украины.

Простыми словами, если вы работали, например, учителем или врачом в государственном учреждении, имеете нужный страховой стаж и впервые выходите на пенсию, государство выплатит вам помощь, равную 10 вашим пенсиям.

Какой размер пенсии в Украине в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине изменились минимальные размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Прожиточный минимум (минимальная пенсия) для лиц, утративших трудоспособность, теперь составляет 2 595 грн (ранее 2 361 грн), минимальная зарплата - 8 647 грн (было 8 000 грн), а прожиточный минимум на одного человека в месяц - 3 209 грн (было 2 920 грн).

Соответственно, пенсионерам, которые достигли 65 лет и имеют необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), выплачивают минимальную пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты - 3 458,80 грн. Это на 258,80 грн больше, чем в 2025 году.

Из-за повышения минимальной зарплаты выросли и ежемесячные выплаты для лиц с особыми заслугами перед Родиной, в частности Героев Украины и кавалеров государственных орденов.

Пенсии пересчитаны автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.