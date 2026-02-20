10 пенсий за раз: кто из украинцев имеет право на большую выплату

В Украине некоторые граждане при выходе на пенсию по возрасту могут получить единовременную выплату, равную десяти месячным пенсиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ПФУ в Винницкой области.
Получить выплату могут те, кто на день достижения пенсионного возраста работал в государственном или коммунальном учреждении на должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет:
Выплата доступна только тем, кто ранее не получал ни одного вида пенсии.
Чаще всего это касается:
В специальный стаж засчитывается работа на должностях, определенных постановлением Кабмина №909:
Стаж исчисляется по данным трудовой книжки и реестра застрахованных лиц, возможна суммаризация периодов работы.
Размер единовременной выплаты определяется от месячной пенсии на день ее назначения и выплачивается единовременно.
Выплата не облагается налогом и финансируется за счет государственного бюджета Украины.
Простыми словами, если вы работали, например, учителем или врачом в государственном учреждении, имеете нужный страховой стаж и впервые выходите на пенсию, государство выплатит вам помощь, равную 10 вашим пенсиям.
С 1 января 2026 года в Украине изменились минимальные размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Прожиточный минимум (минимальная пенсия) для лиц, утративших трудоспособность, теперь составляет 2 595 грн (ранее 2 361 грн), минимальная зарплата - 8 647 грн (было 8 000 грн), а прожиточный минимум на одного человека в месяц - 3 209 грн (было 2 920 грн).
Соответственно, пенсионерам, которые достигли 65 лет и имеют необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), выплачивают минимальную пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты - 3 458,80 грн. Это на 258,80 грн больше, чем в 2025 году.
Из-за повышения минимальной зарплаты выросли и ежемесячные выплаты для лиц с особыми заслугами перед Родиной, в частности Героев Украины и кавалеров государственных орденов.
Пенсии пересчитаны автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.