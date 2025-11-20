По 10-12 часов без света. Будут ли отключения более длительными в случае сильных морозов
Сейчас ухудшение ситуации в энергосистеме и увеличение отключений света из-за сильных морозов не прогнозируется. Однако в связи с вражескими атаками стоит готовиться к различным вариантам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона.
Отвечая на вопрос, стоит ли украинцам готовиться к более долгим отключениям электроэнергии, например, по 10-12 часов подряд, если будут сильные холода, Зайченко выразил надежду, что такого не будет.
"Действительно, есть зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха. Она всегда была, она покрывается за счет увеличения генерации в энергосистеме или увеличения импорта. И, по моему мнению, значительного ухудшения ситуации с введением графиков ограничений мощности или графиков почасового отключения не должно быть", - сказал он.
В то же время глава "Укрэнерго" отметил, что из-за постоянных российских ударов по энергосистеме, нужно готовиться к различным вариантам.
"Мы такие разные варианты прорабатываем. Но для потребителей, мы надеемся, что худшей ситуации, чем сейчас, не должно быть", - подчеркнул Зайченко.
Отключение света в Украине
Напомним, сегодня, 20 ноября, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Во всех регионах действуют графики отключения света с 00:00 до 23:59 - от 2,5 до 4 очередей.
Также действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей
В частности, в Киеве свет будут выключать до четырех раз за день. А согласно графикам, с 13:30 до 14:00 в столице вообще может не быть света.
Кроме того, как сообщили в МАГАТЭ, после российского обстрела 19 ноября три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность.