ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

По 10-12 часов без света. Будут ли отключения более длительными в случае сильных морозов

Четверг 20 ноября 2025 14:48
UA EN RU
По 10-12 часов без света. Будут ли отключения более длительными в случае сильных морозов Фото: глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко (Олег Момот, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас ухудшение ситуации в энергосистеме и увеличение отключений света из-за сильных морозов не прогнозируется. Однако в связи с вражескими атаками стоит готовиться к различным вариантам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, стоит ли украинцам готовиться к более долгим отключениям электроэнергии, например, по 10-12 часов подряд, если будут сильные холода, Зайченко выразил надежду, что такого не будет.

"Действительно, есть зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха. Она всегда была, она покрывается за счет увеличения генерации в энергосистеме или увеличения импорта. И, по моему мнению, значительного ухудшения ситуации с введением графиков ограничений мощности или графиков почасового отключения не должно быть", - сказал он.

В то же время глава "Укрэнерго" отметил, что из-за постоянных российских ударов по энергосистеме, нужно готовиться к различным вариантам.

"Мы такие разные варианты прорабатываем. Но для потребителей, мы надеемся, что худшей ситуации, чем сейчас, не должно быть", - подчеркнул Зайченко.

Отключение света в Украине

Напомним, сегодня, 20 ноября, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Во всех регионах действуют графики отключения света с 00:00 до 23:59 - от 2,5 до 4 очередей.

Также действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей

В частности, в Киеве свет будут выключать до четырех раз за день. А согласно графикам, с 13:30 до 14:00 в столице вообще может не быть света.

Кроме того, как сообщили в МАГАТЭ, после российского обстрела 19 ноября три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Война в Украине Отключения света
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте