До 1 вересня - лічені дні: які щеплення потрібні дитині перед садочком чи школою

Чим важлива вакцинація перед початком навчання

Згідно з інформацією ЦГЗ, вакцинація має вирішальне значення для безпеки дитини та всього колективу, адже запобігає швидкому поширенню збудників інфекційних хвороб в організованому колективі.

Так, для зарахування до дитячого садка або школи дитина обов'язково проходить медичний огляд, під час якого лікар підтверджує наявність усіх профілактичних щеплень - згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні.

За результатами медогляду дитини батьки або її опікуни отримують довідку форми №086/о - обов'язкової для подання до закладів освіти.

В цілому ж вакцинувати дітей перед початком навчального року важливо через те, що профілактичні щеплення:

захищають їх від тяжких інфекційних захворювань (які можуть спричинити серйозні ускладнення чи навіть смерть);

зменшують ризик передачі інфекцій у колективах (де збудники інфекційних хвороб особливо легко поширюються);

формують колективний імунітет (якщо щеплено 95% дітей, поширення інфекцій стає неможливим, тож це захищає навіть тих, хто має встановлені лікарем медичні протипоказання до проведення вакцинації);

дозволяють уникнути спалахів небезпечних хвороб у дитячих садочках і школах.

Які щеплення необхідні дитині перед 1 вересня

Перед дитячим садочком або школою дитина повинна отримати щеплення відповідно до віку проти таких інфекцій:

гепатиту В;

туберкульозу;

кору, епідемічного паротиту, краснухи;

дифтерії, правця;

кашлюку;

поліомієліту;

гемофільної інфекції типу b.

Що робити тим, у кого бракує деяких щеплень

Інколи трапляються ситуації, коли дитина на момент зарахування до дитсадка чи школи не має всіх щеплень, необхідних відповідно до її віку.

У таких випадках її батькам (опікунам) потрібно звернутись до сімейного лікаря або педіатра.

"Він допоможе скласти індивідуальний графік вакцинації, щоб надолужити пропущені щеплення", - пояснили у Центрі громадського здоров'я.

Насамкінець українцям нагадали, що вакцинація - найефективніший спосіб захистити дитину від небезпечних інфекційних хвороб.

"Відповідальність батьків - зробити всі необхідні щеплення, щоб надійно захистити здоров'я дитини й колективу, до якого вона належить", - підсумували у ЦГЗ.