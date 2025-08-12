До 1 сентября - считанные дни: какие прививки нужны ребенку перед садиком или школой

Накануне начала нового учебного года родителям важно позаботиться не только о книгах, одежде или канцелярских принадлежностях, но и о здоровье ребенка - его вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Согласно информации ЦОЗ, вакцинация имеет решающее значение для безопасности ребенка и всего коллектива, ведь предотвращает быстрое распространение возбудителей инфекционных болезней в организованном коллективе.
Так, для зачисления в детский сад или школу ребенок обязательно проходит медицинский осмотр, во время которого врач подтверждает наличие всех профилактических прививок - согласно календарю профилактических прививок в Украине.
По результатам медосмотра ребенка родители или его опекуны получают справку формы №086/о - обязательной для представления в учебные заведения.
В целом же вакцинировать детей перед началом учебного года важно из-за того, что профилактические прививки:
Перед детским садом или школой ребенок должен получить прививки в соответствии с возрастом против таких инфекций:
Иногда случаются ситуации, когда ребенок на момент зачисления в детсад или школу не имеет всех прививок, необходимых в соответствии с его возрастом.
В таких случаях его родителям (опекунам) нужно обратиться к семейному врачу или педиатру.
"Он поможет составить индивидуальный график вакцинации, чтобы наверстать пропущенные прививки", - объяснили в Центре общественного здоровья.
В завершение украинцам напомнили, что вакцинация - самый эффективный способ защитить ребенка от опасных инфекционных болезней.
"Ответственность родителей - сделать все необходимые прививки, чтобы надежно защитить здоровье ребенка и коллектива, к которому он принадлежит", - подытожили в ЦОЗ.
