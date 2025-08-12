До 1 сентября - считанные дни: какие прививки нужны ребенку перед садиком или школой

Чем важна вакцинация перед началом обучения

Согласно информации ЦОЗ, вакцинация имеет решающее значение для безопасности ребенка и всего коллектива, ведь предотвращает быстрое распространение возбудителей инфекционных болезней в организованном коллективе.

Так, для зачисления в детский сад или школу ребенок обязательно проходит медицинский осмотр, во время которого врач подтверждает наличие всех профилактических прививок - согласно календарю профилактических прививок в Украине.

По результатам медосмотра ребенка родители или его опекуны получают справку формы №086/о - обязательной для представления в учебные заведения.

В целом же вакцинировать детей перед началом учебного года важно из-за того, что профилактические прививки:

защищают их от тяжелых инфекционных заболеваний (которые могут вызвать серьезные осложнения или даже смерть);

уменьшают риск передачи инфекций в коллективах (где возбудители инфекционных болезней особенно легко распространяются);

формируют коллективный иммунитет (если привито 95% детей, распространение инфекций становится невозможным, что защищает даже тех, кто имеет установленные врачом медицинские противопоказания к проведению вакцинации);

позволяют избежать вспышек опасных болезней в детских садах и школах.

Какие прививки необходимы ребенку перед 1 сентября

Перед детским садом или школой ребенок должен получить прививки в соответствии с возрастом против таких инфекций:

гепатита В;

туберкулеза;

кори, эпидемического паротита, краснухи;

дифтерии, столбняка;

коклюша;

полиомиелита;

гемофильной инфекции типа b.

Что делать тем, у кого не хватает некоторых прививок

Иногда случаются ситуации, когда ребенок на момент зачисления в детсад или школу не имеет всех прививок, необходимых в соответствии с его возрастом.

В таких случаях его родителям (опекунам) нужно обратиться к семейному врачу или педиатру.

"Он поможет составить индивидуальный график вакцинации, чтобы наверстать пропущенные прививки", - объяснили в Центре общественного здоровья.

В завершение украинцам напомнили, что вакцинация - самый эффективный способ защитить ребенка от опасных инфекционных болезней.

"Ответственность родителей - сделать все необходимые прививки, чтобы надежно защитить здоровье ребенка и коллектива, к которому он принадлежит", - подытожили в ЦОЗ.