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До 1 мільйона супутників: SpaceX побудує орбітальний дата-центр для ШІ

14:16 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
До 1 мільйона супутників: SpaceX побудує орбітальний дата-центр для ШІ Ілон Маск вбачає економічну вигоду Starmind (скриншот: SpaceX )
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SpaceX планує запустити перші супутники для орбітального дата-центру вже у 2027 році. Проєкт Starmind передбачає створення спеціальної інфраструктури для обробки даних у відкритому космосі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR.

Після поглинання компанії xAI на початку року SpaceX прагне суттєво розширити власні потужності для обробки моделей штучного інтелекту.

Окрім створення наземних дата-центрів, компанія Ілона Маска планує масштабувати обчислення у навколоземному просторі.

Технічні характеристики супутників AI1

Усі апарати для проєкту Starmind виготовлятимуть на новому заводі Gigasat у Бастропі, штат Техас.

Відповідно до поданої у січні заявки до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), майбутнє орбітальне супутникове угруповання може налічувати до 1 мільйона апаратів.

Перша модель супутника, представлена Ілоном Маском під назвою AI1, матиме такі характеристики:

  • обчислювальна платформа, оснащена двома великими сонячними панелями та радіаторами;
  • середня початкова потужність для обчислень - близько 120 кіловатів;
  • постійний доступ до сонячної енергії без обмежень наземної мережі.

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Проблеми з охолодженням та фінансові ризики

Головним фізичним бар'єром для роботи ШІ-процесорів у космосі залишається відведення тепла.

Попри критику та сумніви з боку очільника OpenAI Сема Альтмана щодо високої вартості обслуговування та виведення вантажів, Ілон Маск вважає цю проблему вирішуваною.

За словами мільярдера, наявність понад 10 000 функціонуючих супутників Starlink доводить, що SpaceX володіє необхідними технологіями терморегуляції.

Завдяки зниженню вартості запусків за допомогою багаторазової ракети та безкоштовному джерелу сонячної енергії SpaceX розраховує зробити орбітальні обчислення вигіднішими, ніж наземні.

Станом на зараз компанія вже уклала багатомільярдні контракти на майбутні космічні потужності з Google, Anthropic та іншими великими гравцями техноринку.

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