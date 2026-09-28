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Крок до висадки на Місяць: 124-метрова ракета Starship вперше досягла орбіти

19:11 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Крок до висадки на Місяць: 124-метрова ракета Starship вперше досягла орбіти Starship вперше здійснив орбітальний політ (скриншот: SpaceX)
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Компанія SpaceX здійснила історичний запуск 124-метрової ракети Starship з космодрому у Техасі. Під час 14-го випробувального польоту найпотужніший космічний корабель у світі вперше вийшов на навколоземну орбіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію SpaceX.

Старт відбувся 28 вересня о 15:49 за київським часом. Конструкція ракети складається з 2 повністю багаторазових ступенів - прискорювача Super Heavy та корабельного модуля Ship заввишки 52 метри.

Успішне розділення та виведення супутників

Нижній ступінь Super Heavy після відстикування успішно приводнився у Мексиканській затоці за кілька хвилин після старту.

Верхній ступінь Ship продовжує виконання місії, маючи здійснити 6 обертів навколо Землі. Його посадка запланована у Тихому океані поблизу узбережжя Чилі приблизно через 10 годин після старту.

Під час поточного орбітального польоту корабля вдалося реалізувати важливі практичні завдання:

  • на навколоземну орбіту виведено 26 інтернет-супутників Starlink нового покоління;
  • розпочато формування нового космічного угруповання, яке за планами Маска налічуватиме 100 000 апаратів;
  • підтверджено працездатність систем маневрування та розділення ступенів у космосі.

Читайте більше: Історична місія SpaceX: Starship вперше зробить 6 обертів навколо Землі

Значення для програми Artemis

Успішний орбітальний запуск є критично важливим для всієї космічної галузі. Саме модифікований корабель Starship обрано NASA як посадковий модуль для місячної місії Artemis-4.

У рамках цієї програми вже у 2028 році американські астронавти мають знову ступити на поверхню Місяця - вперше з 1972 року.

Повністю багаторазова концепція ракети має суттєво здешевити доставку вантажів і відкрити шлях до подальшої колонізації Марса.

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