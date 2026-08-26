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100 мільярдів доларів у космос: SpaceX будує мегабазу для Starship

19:13 26.08.2026 Ср
2 хв
Амбіції Маска можуть мати корисні наслідки для тисяч людей?
aimg Ольга Завада
100 мільярдів доларів у космос: SpaceX будує мегабазу для Starship SpaceX збудує гігантський майданчик для запусків (фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg/Getty Images)
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SpaceX оголосила про плани збудувати свій найбільший космодром Starbase Louisiana вартістю 100 мільярдів доларів. Майданчик обслуговуватиме тисячі щорічних польотів ракети Starship.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BBC.

Новий комплекс площею понад 50 тисяч гектарів спроєктовано для забезпечення високої частоти запусків космічних кораблів.

Пріоритети

Майданчик у Луїзіані призначений для підтримки тисяч щорічних місій Starship на навколоземну орбіту, Місяць, Марс і за їхні межі. Перший запуск із нової бази заплановано на 2029 рік.

Масштабний проєкт матиме суттєвий вплив на регіональну економіку:

  • Пряме створення понад 3000 нових робочих місць.
  • Створення понад 8100 непрямих робочих місць у суміжних галузях.
  • Середня заробітна плата працівників бази перевищуватиме поточний середній показник регіону на 192 відсотки.

За даними Агентства економічного розвитку Луїзіани, проєкт перетворить штат на глобальний хаб аерокосмічної галузі наступного покоління.

Читайте більше: Кінець епохи Falcon 9: SpaceX готує заміну ракеті-рекордсменці

Контекст та амбітні плани

Цікаво, що новий майданчик розділить назву з іншим об'єктом компанії на півдні Техасу, де жителі прилеглої території офіційно зареєстрували населений пункт під назвою Starbase.

Зараз SpaceX продовжує реалізацію масштабних завдань, що включають освоєння Марса, розробку моделей штучного інтелекту та виведення дата-центрів у космос.

Зокрема, у Техасі SpaceX та Tesla розгортають комплекс Terafab вартістю 16,8 млрд доларів для виробництва ШІ-чипів.

Первинне розміщення акцій (IPO) компанії на біржі Nasdaq стало найбільшим в історії, і зараз SpaceX доводить інвесторам довгострокову прибутковість своїх масштабних інфраструктурних проєктів.

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