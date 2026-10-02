До 1 миллиона спутников: SpaceX построит орбитальный дата-центр для ИИ
SpaceX планирует запустить первые спутники для орбитального дата-центра уже в 2027 году. Проект Starmind предполагает создание специальной инфраструктуры для обработки данных в открытом космосе.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR.
После поглощения компании xAI в начале года SpaceX стремится существенно расширить свои мощности для обработки моделей искусственного интеллекта.
Кроме создания наземных дата-центров компания Илона Маска планирует масштабировать вычисления в околоземном пространстве.
Технические характеристики спутников AI1
Все аппараты для проекта Starmind будут производиться на новом заводе Gigasat в Бастропе, штат Техас.
Согласно поданной в январе заявки в Федеральную комиссию по связи США (FCC), будущая орбитальная спутниковая группировка может насчитывать до 1 миллиона аппаратов.
Первая модель спутника, представленная Илоном Маском под названием AI1, будет иметь следующие характеристики:
- вычислительная платформа, оснащенная двумя большими солнечными панелями и радиаторами;
- средняя начальная мощность для вычислений - около 120 киловатт;
- постоянный доступ к солнечной энергии без ограничений наземной сети.
Читайте больше: 100 миллиардов долларов в космос: SpaceX строит мегабазу для Starship
Проблемы с охлаждением и финансовые риски
Главным физическим барьером для работы ИИ-процессоров в космосе остается отвод тепла.
Несмотря на критику и сомнения со стороны главы OpenAI Сэма Альтмана по поводу высокой стоимости обслуживания и выведения грузов, Илон Маск считает эту проблему решаемой.
По словам миллиардера, наличие более 10 000 функционирующих спутников Starlink доказывает, что SpaceX владеет необходимыми технологиями терморегуляции.
Благодаря снижению стоимости запусков с помощью многоразовой ракеты и бесплатному источнику солнечной энергии SpaceX рассчитывает сделать орбитальные вычисления более выгодными, чем наземные.
На сегодня компания уже заключила многомиллиардные контракты на будущие космические мощности с Google, Anthropic и другими крупными игроками техноринка.