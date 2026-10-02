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До 1 миллиона спутников: SpaceX построит орбитальный дата-центр для ИИ

14:16 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
До 1 миллиона спутников: SpaceX построит орбитальный дата-центр для ИИ Илон Маск видит экономическую выгоду Starmind (скриншот: SpaceX)
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SpaceX планирует запустить первые спутники для орбитального дата-центра уже в 2027 году. Проект Starmind предполагает создание специальной инфраструктуры для обработки данных в открытом космосе.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR.

После поглощения компании xAI в начале года SpaceX стремится существенно расширить свои мощности для обработки моделей искусственного интеллекта.

Кроме создания наземных дата-центров компания Илона Маска планирует масштабировать вычисления в околоземном пространстве.

Технические характеристики спутников AI1

Все аппараты для проекта Starmind будут производиться на новом заводе Gigasat в Бастропе, штат Техас.

Согласно поданной в январе заявки в Федеральную комиссию по связи США (FCC), будущая орбитальная спутниковая группировка может насчитывать до 1 миллиона аппаратов.

Первая модель спутника, представленная Илоном Маском под названием AI1, будет иметь следующие характеристики:

  • вычислительная платформа, оснащенная двумя большими солнечными панелями и радиаторами;
  • средняя начальная мощность для вычислений - около 120 киловатт;
  • постоянный доступ к солнечной энергии без ограничений наземной сети.

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Проблемы с охлаждением и финансовые риски

Главным физическим барьером для работы ИИ-процессоров в космосе остается отвод тепла.

Несмотря на критику и сомнения со стороны главы OpenAI Сэма Альтмана по поводу высокой стоимости обслуживания и выведения грузов, Илон Маск считает эту проблему решаемой.

По словам миллиардера, наличие более 10 000 функционирующих спутников Starlink доказывает, что SpaceX владеет необходимыми технологиями терморегуляции.

Благодаря снижению стоимости запусков с помощью многоразовой ракеты и бесплатному источнику солнечной энергии SpaceX рассчитывает сделать орбитальные вычисления более выгодными, чем наземные.

На сегодня компания уже заключила многомиллиардные контракты на будущие космические мощности с Google, Anthropic и другими крупными игроками техноринка.

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