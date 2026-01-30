Не до 1 лютого: Зеленський сказав, коли почався відлік "енергетичного перемир'я"

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, вчора в соцмережах поширили інформацію про нібито зупинку обстрілів РФ енергетичної інфраструктури України. Росіянам нібито заборонили атакувати об’єкти в Києві та області, а також інших регіонах України.

Крім того, зʼявилася інформація, що заборона на удари по енергетичних об'єктах може бути двосторонньою і діятиме до 3 лютого. Зазначалось, що це пов’язано із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.

Пізніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. За його словами, глава Кремля погодився на пропозицію.

Згоду на енергетичне перемир'я підтвердив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, проте він наголосив, що воно триватиме лише до 1 лютого.

Зазначимо, Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією. Він зазначив, що це питання обговорювалось в Абу-Дабі, і додав, що розраховує на виконанні домовленостей.

