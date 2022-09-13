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В Верховной Раде появится новый нардеп: подробности

Фото: в Верховной Раде появится новый нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Новым депутатом Верховной Рады Украины станет Алексей Сивирин, поскольку досрочно прекратил полномочия народный депутат Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК Украины.

"Комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Рустема Умерова. Он написал заявление о сложении депутатских полномочий. Был избран от партии "Голос", - говорится в заявлении.

Также ЦИК рассмотрела постановление и признала следующего по очередности Алексея Сивирина избранным народным депутатом Украины.

Напомним, что Верховная рада Украины избрала нового председателя Фонда государственного имущества. Им стал бывший депутат от партии "Голос" Рустам Умеров.

Также, президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского на должность представителя главы украинского государства в Раде.

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