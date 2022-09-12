Зеленский дал Вениславскому новую должность и нашел ему замену в КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского на должность представителя главы украинского государства в Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы .

Согласно документам, на должность представителя президента в Конституционном суде Украины, которую ранее занимал Вениславский, теперь был назначен Сергей Дембовский.

Стоит заметить, что Вениславский занимал пост представителя президента КСУ более трех лет - он был назначен 3 июня 2019 года.

При этом Дембовский ранее был внештатным советником руководителя Офиса президента. Также занимал должность судьи Высшего специализированного суда Украины, который существовал до 2017 года.