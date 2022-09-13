У Верховній Раді з’явиться новий нардеп: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК України.

"Комісія отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова. Він написав заяву про складення депутатських повноважень. Був обраний від партії "Голос", - йдеться у заяві.

Також ЦВК розглянула постанову та визнала наступного за черговістю Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України.