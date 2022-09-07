Рада проголосовала за нового главу Фонда госимущества: что известно

Верховная рада Украины избрала нового главу Фонда государственного имущества. Им стал бывший депутат от партии "Голос" и член украинской переговорной делегации с Россией Рустем Умеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

Между тем Умеров уже сложил полномочия народного депутата.

По словам Гончеренко, во время заседания, назначение Умерова новым главой Фонда госимущества поддержали 282 члена Верховной рады.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 17 февраля Рада уволила Дмитрия Сенниченка с должности главы Фонда госимущества. По его словам, после назначения в 2019 году он заявил, что ставит себе планку - два года.

Между тем Умерова был представлен в качестве кандидата на должность нового главы Фонда госимущества во время заседания фракции "Слуга народа".

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