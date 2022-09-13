В Верховной Раде появится новый нардеп: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК Украины.

"Комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Рустема Умерова. Он написал заявление о сложении депутатских полномочий. Был избран от партии "Голос", - говорится в заявлении.

Также ЦИК рассмотрела постановление и признала следующего по очередности Алексея Сивирина избранным народным депутатом Украины.