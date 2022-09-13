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У Верховній Раді з’явиться новий нардеп: подробиці

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 19:18
У Верховній Раді з’явиться новий нардеп: подробиці Фото: У Верховній Раді з’явиться новий нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Новим депутатом Верховної ради України стане Олексій Сівірін, оскільки достроково припинив повноваження народний депутат Рустем Умєров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК України.

"Комісія отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова. Він написав заяву про складення депутатських повноважень. Був обраний від партії "Голос", - йдеться у заяві.

У Верховній Раді з’явиться новий нардеп: подробиці

Також ЦВК розглянула постанову та визнала наступного за черговістю Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України.

Нагадаємо, що Верховна рада України обрала нового голову Фонду державного майна. Ним став колишній депутат від партії "Голос" Рустам Умєров.

Також, президент України Володимир Зеленський призначив Федора Веніславського на посаду представника голови української держави в Раді.

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