Росія вдарила по портах Одещини, є загиблий

Сьогодні вдень росія здійснила комбінований ракетно-дроновий удар по портовій інфраструктурі Одещини, яка забезпечує продовольчу безпеку України та світу.

"Одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення, їм надається повна медична допомога", - повідомив Кулеба.

Пошкоджено адміністративні будівлі, вантажний транспорт та контейнери з олією. Усі служби працюють на місцях, ведуть ліквідацію наслідків, дотримуючись правил безпеки.

"Порти продовжують працювати у звичайному режимі, незважаючи на атаку", - додали в адміністраці", - додав він.

Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину проти мирного населення Одещини. Росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику, атакуючи ключові портові об’єкти.

"Над ліквідацією наслідків на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину проти мирної Одещини", - наголосили в Одеській ОДА.

Фото: РФ нанесла черговий удар по портах Одеси (t.me/OleksiiKuleba/t.me/odeskaODA)

Атаки РФ на порти

Це вже не перший удар по портовій інфраструктурі Одещини - раніше ворог завдавав ракетних атак по Одесі та інших портах регіону, намагаючись блокувати експорт українського зерна та олії.

Попри постійні атаки, українські порти продовжують працювати, забезпечуючи логістику для внутрішніх потреб та міжнародних партнерів.

Місцеві служби та правоохоронці регулярно проводять відновлювальні роботи та фіксують військові злочини росії проти цивільної інфраструктури.