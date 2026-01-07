RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия ударила по портам Одесской области, есть погибший

Фото: РФ нанесла очередной удар по портам Одессы (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Сергей Козачук

Россия нанесла очередной ракетно-дроновой удар по двум портам Одесской области, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения. Повреждены административные здания, грузы и портовая инфраструктура.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин Алексей Кулеба.

Сегодня днем россия осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по портовой инфраструктуре Одесской области, которая обеспечивает продовольственную безопасность Украины и мира.

"Один человек погиб, еще пятеро получили ранения, им оказывается полная медицинская помощь", - сообщил Кулеба.

Повреждены административные здания, грузовой транспорт и контейнеры с маслом. Все службы работают на местах, ведут ликвидацию последствий, соблюдая правила безопасности.

"Порты продолжают работать в обычном режиме, несмотря на атаку", - добавили в администрации", - добавил он.

Правоохранители фиксируют следы очередного преступления против мирного населения Одесской области. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику, атакуя ключевые портовые объекты.

"Над ликвидацией последствий на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют следы очередного преступления против мирной Одесской области", - отметили в Одесской ОГА.

Фото: РФ нанесла очередной удар по портам Одессы (t.me/OleksiiKuleba/t.me/odeskaODA)

Атаки РФ на порты

Это уже не первый удар по портовой инфраструктуре Одесской области - ранее враг наносил ракетные атаки по Одессе и другим портам региона, пытаясь блокировать экспорт украинского зерна и масла.

Несмотря на постоянные атаки, украинские порты продолжают работать, обеспечивая логистику для внутренних потребностей и международных партнеров.

Местные службы и правоохранители регулярно проводят восстановительные работы и фиксируют военные преступления России против гражданской инфраструктуры.

 

Напомним, что российские оккупанты сегодня, 30 декабря, дважды за день атаковали Черноморский порт. В результате этого загорелся резервуар с маслом.

Также, 30 декабря, российскиеоккупанты атаковали ударными дронами гражданские суда Emmakris III и Captain Karam. В частности, Captain Karam заходило в украинский порт для загрузки пшеницы.

В результате таких ударов гражданские получили ранения. В ВМС отметили, что удары россиян подрывают глобальную продовольственную безопасность.

До этого было известно, что из-за российских атак были повреждены объекты в портах Южный и Черноморск. Речь идет о резервуарах для хранения масла одного из промышленных предприятий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОдессапортАтака дронов