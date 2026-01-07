Россия ударила по портам Одесской области, есть погибший

Сегодня днем россия осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по портовой инфраструктуре Одесской области, которая обеспечивает продовольственную безопасность Украины и мира.

"Один человек погиб, еще пятеро получили ранения, им оказывается полная медицинская помощь", - сообщил Кулеба.

Повреждены административные здания, грузовой транспорт и контейнеры с маслом. Все службы работают на местах, ведут ликвидацию последствий, соблюдая правила безопасности.

"Порты продолжают работать в обычном режиме, несмотря на атаку", - добавили в администрации", - добавил он.

Правоохранители фиксируют следы очередного преступления против мирного населения Одесской области. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику, атакуя ключевые портовые объекты.

"Над ликвидацией последствий на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют следы очередного преступления против мирной Одесской области", - отметили в Одесской ОГА.

Фото: РФ нанесла очередной удар по портам Одессы (t.me/OleksiiKuleba/t.me/odeskaODA)

Атаки РФ на порты

Это уже не первый удар по портовой инфраструктуре Одесской области - ранее враг наносил ракетные атаки по Одессе и другим портам региона, пытаясь блокировать экспорт украинского зерна и масла.

Несмотря на постоянные атаки, украинские порты продолжают работать, обеспечивая логистику для внутренних потребностей и международных партнеров.

Местные службы и правоохранители регулярно проводят восстановительные работы и фиксируют военные преступления России против гражданской инфраструктуры.