Звезда "Игры престолов" Софи Тернер взорвала сеть свадебным нарядом от украинского бренда

Софи Тернер и Джо Джонас приготовили поклонникам настоящий сюрприз – 1-го мая влюбленные тайно поженились в Лас-Вегасе. 29-летний музыкант и актер и 23-летняя актриса начали встречаться в ноябре 2016-го, а в 2017-м объявили о помолвке. Свадьбу они ранее планировали провести в июне в Париже. А потому церемония бракосочетания в одной из часовен Невады стала настоящей неожиданностью.

Скорее всего, решением было спонтанным и для самих молодоженов. В числе гостей оказалось всего несколько человек, среди которых братья жениха Ник и Кевин, диджей Diplo и Приянка Чопра. В качестве обручальных колец они использовали сладости, а дополняли картину множество ярких деталей: розовый кадиллак, розовые очки… Церемонию в лучших традициях Лас-Вегаса вел двойник Элвиса Пресли.

Тайная свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса (фото: instagram.com/jjosephjonas)

Не меньше интереса в СМИ вызвали и наряды новоиспеченных супругов, особенно невесты. Так, Софи для такого важного события выбрала белый шелковый комбинезон от украинского бренда Bevza. Коллекция была представлена в Нью-Йорке несколько месяцев назад. И для самой основательницы бренда – Светланы Бевзы – это стало весьма приятным сюрпризом. Она призналась, что по-настоящему счастлива и считает, что это прорыв для бренда. Тем более приятно осознавать, что наряд был выбран для самого главного события в жизни каждой девушки – для свадьбы.



Костю от Bevza

К слову, новостью об этом одним из первых поделился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян – супруг Светланы.

В посте на своей странице в Facebook он отметил жену и написал: "Горько молодоженам! Любите ли вы сериал "Игра престолов", как люблю его я? А знаете ли вы, что главная героиня этого сериала, Софи Тернер, которая сыграла Сенсу Старк, сегодня тайно вышла замуж? И вся американская и британская пресса наперебой пишет, что под венец она пошла в волшебном белом наряде от украинского дизайнера Bevza?.. Поздравляю, моя любимая! Украицы не только умеют создавать сюжеты круче американских блокбастеров, но и быть на вершине мировой моды и стиля!".

Также для наглядности он добавил несколько скриншотов с различных зарубежных сайтов, фото с самой церемонии и комбинезон из коллекции. Пост собрал более 1000 лайков и многочисленные комментарии с поздравлениями не столько для молодоженов, сколько для Светланы и ее бренда.

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