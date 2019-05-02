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Поженил Элвис Пресли: звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 22:48
Поженил Элвис Пресли: звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж
Софи Тернер тайно вышла замуж (instagram.com/sophiet)

Избранником Сансы Старк стал молодой певец и актер Джо Джонас

Звезда нашумевшего сериала "Игры престолов" Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк, тайно вышла замуж за своего бойфренда, певца и актера Джо Джонаса. Об этом сообщают западные СМИ.

Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе и на ней присутствовали только несколько близких друзей пары. На всю свадьбу молодожены потратили 600 долларов.

Поженил Элвис Пресли: звезда &quot;Игры престолов&quot; тайно вышла замуж

Софи Тернер и Джо Джонас (instagram.com/entertainmentweekly)

Софи Тернер с Джо Джонасом встречались около трех лет и ее возлюбленный находился рядом с ней в самые тяжелые периоды ее жизни.

В сети появилось видео необычного бракосочетания, на котором видно, что пару поженил актер в костюме Элвиса Пресли.

"Джо Джонас и Софи Тернер женаты! Пара устроила брачную церемонию-сюрприз в Лас-Вегасе после того, как посетили ежегодную премию награждения 2019 Billboard Music Awards", - говорится в сообщении EntertainmentWeekly.

Софи Тернер и Джо Джонас тайно расписались в Лас-Вегасе (YouTube/The Sun)

На данный момент неизвестно, планировали ли влюбленные такую оригинальную свадьбу или же решение пожениться к ним пришло спонтанно, так как они не комментируют важное событие.

Известно, что Джо Джонас сделал предложение Софи Тернер еще 15 октября 2017 года и актриса оповестила своих фанатов о том, что она приняла предложение и ответила согласием. Однако о предстоящей свадьбе во всех интервью она отвечала уклончиво.

 

Софи Тернер и Джо Джонас (instagram.com/sophiet)

Напомним, ранее мы писали о том, что звезда "Игры престолов" сделала признание о самоубийстве.

А также рассказывали о том, что Кит Харингтон рассказал, какая его любимая сцена в "Игре престолов".

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