Поженил Элвис Пресли: звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж

Избранником Сансы Старк стал молодой певец и актер Джо Джонас

Звезда нашумевшего сериала "Игры престолов" Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк, тайно вышла замуж за своего бойфренда, певца и актера Джо Джонаса. Об этом сообщают западные СМИ.

Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе и на ней присутствовали только несколько близких друзей пары. На всю свадьбу молодожены потратили 600 долларов.

Софи Тернер и Джо Джонас (instagram.com/entertainmentweekly)

Софи Тернер с Джо Джонасом встречались около трех лет и ее возлюбленный находился рядом с ней в самые тяжелые периоды ее жизни.

В сети появилось видео необычного бракосочетания, на котором видно, что пару поженил актер в костюме Элвиса Пресли.

"Джо Джонас и Софи Тернер женаты! Пара устроила брачную церемонию-сюрприз в Лас-Вегасе после того, как посетили ежегодную премию награждения 2019 Billboard Music Awards", - говорится в сообщении EntertainmentWeekly.

Софи Тернер и Джо Джонас тайно расписались в Лас-Вегасе (YouTube/The Sun)

На данный момент неизвестно, планировали ли влюбленные такую оригинальную свадьбу или же решение пожениться к ним пришло спонтанно, так как они не комментируют важное событие.

Looks like Sophie Turner and Joe Jonas are getting married!! pic.twitter.com/zSW17g5cHC